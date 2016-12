Hawaii, le sei isole del sogno americano

1.Isola di Kauai - Poipū Beach: Famosa tra i turisti anche per la presenza delle simpatiche foche monache hawaiane, questa spiaggia nella costa sud dell’isola è stata nominata in passato “Spiaggia Migliore d’America”. Hanalei Beach Park: Questa pittoresca spiaggia nella costa nord è il luogo perfetto per condividere un romantico tramonto. Lydgate Beach Park, Wailua: questa accogliente spiaggia attrezzata con aree verdi, zone all’ombra e area pic nic sulla Coconut Coast è uno dei luoghi più belli di Kauai per chi fa snorkeling per la prima volta.



2.Isola di Oahu - Waikīkī Beach: una delle spiagge più famose al mondo, questo famoso luogo di ritrovo è anche uno dei migliori luoghi alle Hawaii per praticare il surf. Kailua Beach: Bellissima spiaggia è adatta per le famiglie e per le attività all’aperto come il kayak e lo snorkelling. Waimea Bay, North Shore: Ampiamente conosciuta come la culla del surf sulle grandi onde invernali di Waimea si placano in estate, creando le condizioni perfette per la vita da spiaggia.



3.Isola di Molokai - Papohaku Beach Park: lunga cinque chilometri e larga un chilometro e mezzo, questa è una delle più grandi spiagge di sabbia bianca delle Hawaii. One Ali‘i Beach Park: a est di Kaunakakai, questo è ideale per una giornata di sole con gli amici e la famiglia. Hulopo‘e Beach Park è un ampio litorale di sabbia bianca, senz'altro tra le più belle dell'arcipelago.



4 Isola di Lanai - Polihua Beach: tre chilometri di sabbia bianca e una delle spiagge più appartate di Lanai. Kaiolohia (Spiaggia del Naufragio): Al largo di questa spiaggia poco frequentata si trova il relitto di una nave risalente alla Seconda Guerra Mondiale.



5.Isola di Maui - Kāanapali Beach: questa spiaggia a ovest di Maui offre quasi cinque chilometri di spiaggia di sabbia bianca ed è stata “Spiaggia Migliore d’America” nel 2003. Big Beach, Makena: con sabbia bianca che si estende per quasi un chilometro di lunghezza, questa è una delle più grandi spiagge di Maui. Wailea Beach: "Spiaggia Migliore d’America" nel 1999, vi si possono fare fantastici bagni in mare, in un paesaggio da sogno.



6.Isola di Hawaii - Kahalu Beach Park, Kona: uno dei posti migliori dove fare snorkeling sull’isola di Hawaii, è inoltre il posto ideale dove fare una lezione di surf. Punalu‘u , Ka‘u: Questa spiaggia appartata è una delle più famose spiagge di sabbia nera sull’Isola di Hawaii.Spencer Beach Park, Kohala Coast: con aree picnic, zone all’ombra e una grande spiaggia di sabbia, questa è una delle spiagge per famiglie più popolari dell’ Isola di Hawaii.



Per maggiori informazioni: www.gohawaii.com/UK