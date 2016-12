Halloween: dieci luoghi da paura

È arrivato Halloween , e con lui una certa voglia di brividi di terrore! C'è chi va in vacanza per rilassarsi e chi per la vita notturna, ma c'è anche chi si diverte ad avere paura e non vuole lasciarsi sfuggire l'occasione di andare a caccia di fantasmi in qualche cimitero o castello infestato in giro per il mondo! Per celebrare questa festa spaventosa Wimdu , la più grande piattaforma europea per la ricerca di appartamenti in città, vi propone una lista di 10 luoghi infestati da spiriti, per tutti quelli che sognano una vacanza all'insegna del brivido.

LA TORRE DI LONDRA, INGHILTERRA - Questa fortezza risale al 1078 e si dice abbia ospitato nel corso degli anni svariati fenomeni paranormali. Tra i fantasmi più celebri che sono stati avvistati in questo sito spiccano lo spettro senza testa di Anna Bolena e quello di due principi che si dice siano stati assassinati da loro zio Riccardo III.



LA CITTÀ PROIBITA, PECHINO, CINA - Residenza della famiglia imperiale cinese per secoli, questo enorme complesso ha visto nel corso della sua storia innumerevoli omicidi di palazzo, premeditati o passionali. Sono numerosi i turisti e i membri dello staff che dichiarano di aver incontrato gli spiriti di concubine o di membri della famiglia imperiale vagare per queste stanze.



BANFF SPRINGS HOTEL, ALBERTA, CANADA - Questo storico hotel non solo è circondato da un'atmosfera inquietante, ma annovera anche tra i suoi ospiti alcuni spiriti; alcuni innocui, altri più irritanti. Uno dei fantasmi visti più frequentemente è quello di un ex fattorino che aiuta gli ospiti con i bagagli. Un altro celebre spirito è quello di una donna in abito da sposa vista danzare nella sala da ballo.



ISOLA DELLE BAMBOLE, XOCHIMILCO, MESSICO - Negli anni '50 un uomo si trasferì su quest'isola per vivere una vita solitaria, ma ben presto scoprì che il luogo era infestato dallo spirito di una bambina annegata anni prima. Per placarla, appese decine di bambole agli alberi, ma si accorse che la bambina voleva che anche lui diventasse un fantasma per farle compagnia. Il malcapitato, alla fine, è annegato nello stesso luogo della bambina, e si dice che oggi sia possibile vederlo insieme a lei sull'isola.



CASTELLO DI AKERSHUS, OSLO, NORVEGIA - Questa fortezza costruita per ragioni strategiche è stata usata in passato come prigione e in seguito dai nazisti come luogo per le esecuzioni. Con questo pedigree non sorprende che il castello abbia finito per attirare alcune entità soprannaturali tra cui Malcanisen, un cane demoniaco. Si dice che la sua visione preceda di pochi mesi la morte chi ha la sventura di avvistarlo.



AOKIGAHARA, MONTE FUJI, GIAPPONE - La foresta di Aokigahara, detta anche il Mare di Alberi, è considerato un luogo infestato da molti anni. Numerosi visitatori hanno testimoniato di aver incontrato spiriti vagare nel fitto di questi alberi. Anche per l'antico folklore giapponese questo luogo è da sempre una delle residenze preferite da numerosi demoni della tradizione.



CASTELLO DI EDIMBURGO, SCOZIA - Considerando che questo edificio risalente al XII secolo è il più antico di Edinburgo, non c'è da sorprendersi che nel corso degli anni abbia accumulato alcuni ospiti paranormali. Le apparizioni riportate più spesso parlano di antichi servi del castello, tra cui un suonatore di tamburo senza testa e un uomo che sembra esser morto nei tunnel del palazzo.



CIMITERO DI HIGHGATE, LONDRA, INGHILTERRA - Costruito nel 1839, questo cimitero è il luogo di eterno riposo di oltre 170.000 persone ed è stato teatro di numerosi avvistamenti. Tra i più famosi c'è certamente quello del vampiro di Highgate: un uomo alto avvolto in un lungo mantello nero, con un cappello in testa e uno sguardo terrificante. Tra le altre apparizioni vi sono figure oscure e una vecchia pazza che attraversa il cimitero urlando.



CATACOMBE DI PARIGI, FRANCIA - Le catacombe di Parigi, che oggi contengono le ossa di migliaia di persone, in origine non furono create per ospitare salme. Tuttavia a causa delle sovraffollamento dei cimiteri nel XVIII secolo, molti resti furono trasferiti in questo reticolo di cunicoli. Sono numerose le storie di spiriti che abiterebbero questi tunnel, e molte persone parlano di apparizioni sovrannaturali e misteriose sparizioni.



FORTE DI BHANGARH, BHANGARH, INDIA - Questa fortezza costruita nel 1600 è il luogo in cui perì uno stregone innamorato della figlia del re. Poco prima di esalare l'ultimo respirò questi maledì la città, e questa in breve tempo fu invasa e distrutta da un esercito nemico. Oggi gli abitanti si rifiutano di risiedere vicino alle rovine, dove sono stati avvistati numerosi fantasmi dei cittadini caduti durante l'assedio.



