Guatemala: tra laghi e vulcani, le vestigia Maya

Il Guatemala confina a nord con il Messico e a sud con Belize, con l’Honduras ed El Salvador: si affaccia sull’Oceano Pacifico ma ha un notevole – e incantevole . sbocco sul Mar dei Caraibi. Ha una superifice che è pari a un terzo dell’Italia, con quasi 13 milioni di abitanti, buona parte dei quali accalcati nella capitale, Città di Guatemala.



Una straordinaria civiltà, i Maya - Una delle caratteristiche straordinarie el Guatemala sono le tracce dell’antica civiltà Maya: ai tempi in cui Roma era una Repubblica che si stava affermando in Italia e nel Mediterraneo la città di Maya el Mirador contava oltre centomila abitanti: le sue tracce spettacolose, come la piramide El Tigre, alta 60 metri, sono semisepolte dalla foresta.



La magnifica Tikal - Più accessibile ai turisti le spettacolari rovine di Tikal. Patrimonio dell’umanità Unesco, è meno antica di El Mirador e raggiunse il periodo di massimo splendore nel periodo più buio del nostro Medioevo, tra il il’700 e l’800 dopo Cristo. I monumenti sono stati concepiti secondo il simbolismo cosmico che impregnava la vita degli abitanti dell'antico Guatemala. Un mondo parallelo al nostro, tanto diverso e tutto da scoprire e da ammirare, che scomparve prima dell’arrivo dei conquistadores spagnoli, per cause naturali e invasioni “barbariche”.



La bellezza di Antigua - Ma il Guatemala non si limita alla storia precolombiana e conserva anche nelle sue città più importanti interessanti monumenti, chiese e conventi costruiti durante la dominazione spagnola. La città più caratteristica del Guatemala è Antigua, ricca di taverne e ristoranti, che conserva tutto il fascino delle più antiche città coloniali. Coloratissima e piena di vita il Venerd’ì Santo le sue strade vengono letteralmente ricoperte di fiori con una processione religiosa in cui centinaia di uoimini e donne trascinano sulle spalle grandi – e pesanti - carri votivi.



Una natura spettacolare - La natura del Guatemala è spettacolare: da visitare le piscine naturali di Semuc Champey, laghetti d’acqua cristallina infrmmezzati da magnifiche cascate: è una meta frequentatissima anche per la balneabilità che consente bagni estremamente rilassanti immersi in una cornice naturale fatta dei suoni della foresta e dai suoi mille colori. Altra meta imperdibile è il lago Atitlan, che secondo lo scrittore Aldous Huxley forse superava in bellezza anche il nostro lago di Como. Una caratteristica del Guatemala è daterminata dalla presenza di oltre trenta vulcani dei quali ben quattro sono attivi. Il più alto supera i quattromila metri ed è il Tajumulco a sudovest, a pochi chilometri dal Messico.