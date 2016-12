Grotte: le grandiose cattedrali della Terra

06:00 - Sono una vera meraviglia della natura, in cui i secoli hanno realizzato grandiosi capolavori di architetture rocciose. Le grotte sono sempre affascinanti da ammirare, specie quando i percorsi sono ben attrezzati e fruibili in tutta la loro bellezza grazie a una sapiente illuminazione che ne esalta tutto il fascino. Ecco alcune grandiose cattedrali di stalattiti e stalagmiti, scovate ai quattro angoli del mondo.

CARLSBAD CAVERNS - Nuovo Messico, Stati Uniti - Le grotte sono situate nell’omonimo Parco Nazionale statunitense e rappresentano un maestoso complesso di 116 grotte. La più sala più alta è la Big Room, lunga 1200 metri, alta 110 e profonda circa 190. I visitatori raggiungono raggiungere i livelli più profondi della grotta per mezzo di un apposito ascensore che scende all’interno della roccia. Lungo il percorso è possibile esplorare le piscine interrate, i cristalli naturali e spettacolari accumuli calcarei.



GROTTA ELLISON – Stati Uniti – E’ una caverna-pozzo situata nella contea di Walker a Nord Ovest della Georgia. E’ la dodicesima per profondità nel Paese, e raggiunge un’estensione di 1063 metri in verticale e di oltre 12 miglia di lunghezza. Al suo interno è presente un pozzo profondissimo, il “Fantastic Pit”, che scende in verticale per 179 metri.



ANTELOPE CANYON – Stati Uniti – E’ lo slot canyon più visitato degli Stati Uniti sudoccidentali e si trova sulla terra Navajo vicino a Page, Arizona. Il complesso è costituito da due formazioni separate: l’Upper Antelope Canyon lungo 270 metri, più agevole e facile da visitare; e il Lower Antelope Canyon, lungo oltre quattro chilometri.



LA GROTTA DEI CRISTALLI - Naica, Chihuahua , Messico – La grotta è situata all’interno di una miniera di piombo e argento. E’ celebre per i suoi straordinari cristalli di gesso, i più grandi mai visti fino ad ora. La temperatura al suo interno si aggira attorno ai 48 °C, con un'umidità prossima al 100%, condizioni insopportabili dall'uomo se non per pochissimi minuti. Proprio per questo la grotta non è visitabile e si può ammirare solo in fotografia. Viene esplorata solo da esperti per indagarne le formazioni mineralogiche .



GROTTE DI MARMO – Patagonia, Cile - Sorgono sulle acque del Lago Carrera al confine tra Argentina e Cile; si sono formate grazie all’azione erosiva delle acque che nel corso di milioni di anni ha scavato forme morbide e arrotondate di roccia calcarea, e ha conferito alle pareti un colore blu vibrante che sfuma nell’indaco e nell’argento. Le grotte sono costituite da tre sale principali: la Cappella (La Capilla), la Cattedrale (El Catedral), e la Grotta (La Cueva) e sono conosciute anche con il nome di “Capillas de Marmol” proprio perchè gli ambienti assomigliano molto a quelli di una cappella o di una cripta di una chiesa.



REED FLUTE CAVE - Guilin, Guangxi, Cina. La grotta soprannominata “Reed Flute Cave ” si trova a Guilin, nella regione di Guangxi, nel sud della Cina. La sua storia risale a oltre 180 milioni di anni fa e rappresenta una delle principali attrazioni della regione con formazioni rocciose e calcaree davvero spettacolari come stalattiti, stalagmiti e colonne di pietra. La particolarità della grotta è il meraviglioso lago multicolore presente al suo interno che, in base alla quantità di luce e a un apposito sistema di illuminazione artificiale, assume colorazioni sempre diverse e suggestive.



GROTTA DI PHRAYA NAKHON – Thailandia - E’ stata per lungo tempo un posto speciale per i Re della Thailandia, i quali hanno costruito nel 1890 e trasportato al suo interno un padiglione chiamato Kuha Karuhas. La leggerezza della struttura del manufatto, mescolata all’oscurità della grotta tagliata dai raggi del sole, crea una sorprendente atmosfera incantata. La grotta è circondata da cascate pietrificate e da un complesso con diversi archi naturali.



GROTTA DELLE LUCCIOLE - Nuova Zelanda – In lingua locale si chiama “Glowworm Waitomo” e deve il suo nome alla popolazione di insetti chiamati glow-worm, luminescenti come le lucciole, che vivono al suo interno appendendosi al soffitto fino a formare lunghi fili setosi e producendo un’illuminazione suggestiva di colore verde e blu. La grotta è stata scoperta nel 1887.



GROTTA SON DOONG – Vietnam. La grotta si trova nella provincia di Quang Binh in Vietnam ed è situata nel parco nazionale di Phong Nha-Ke Bang. E’ stata scoperta nel 1991 ed è la grotta più grande del mondo con una larghezza di circa 80 metri e una lunghezza totale di 4,5 km.



GROTTA AZZURRA – Isola di Capri, Napoli - La grotta situata nel comune di Anacapri, sull'isola tirrenica, è parzialmente sommersa dal mare e l’accesso può essere più o meno agevole a seconda delle maree. La grotta è celebre per la sua suggestiva colorazione, creata dalla luce esterna che penetra attraverso la soglia sottomarina sotto l'ingresso, la quale trattiene le frequenze del rosso ed esalta quelle del blu. La colorazione varia a seconda delle diverse ore del giorno e con il mutare delle condizioni atmosferiche.



GROTTA DI GHIACCIO - Vatnajökull, Islanda. Questa spettacolare grotta è situata all'estremo meridionale del ghiacciaio di Vatnajökull, nell'Islanda sud-orientale ed è la grotta di ghiaccio più grande e maestosa del mondo. E’ lunga 2,8 chilometri, alta 525 metri e ricopre l'8% del suolo islandese. Al suo interno le temperature scendono fino a meno 120 gradi C. e il ghiaccio crea giochi di luce e riflessi fantastici.



GROTTA DEL VULCANO MUTNOVSKY – Russia – E’ situata nella penisola di Kamchatka, in Russia, e si trova sui fianchi del vulcano Mutnovsky. Le sue pareti sono costituite prevalentemente da ghiaccio: è formata da un tunnel di quasi un chilometro di lunghezza che si è costituito grazie alla sorgente di acqua calda che scorre sotto i campi di ghiaccio sui fianchi del vulcano. Il tetto è molto sottile e ciò permette alla luce del sole di penetrare all’interno, creando scenari straordinari.



GROTTA DI FINGAL – Scozia - La grotta marina di Fingal è situata sull'isola di Staffa, nelle Ebridi Interne, in Scozia. La grotta ha un'ampia entrata ad arco ed è allagata dal mare,anche se non è accessibile alle imbarcazioni. E’ formata prevalentemente da colonne basaltiche esagonali che si sono formate a causa del raffreddamento di una colata lavica, 60 milioni di anni fa. Le sue dimensioni, il soffitto ad arco e i misteriosi suoni prodotti dall'eco delle onde fanno assomigliare la grotta a una suggestiva cattedrale.



