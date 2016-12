Glamping, vacanze eco-chic in tende da re

L'ultima tendenza dell'ecoturismo di lusso? Il glamping dove il glamour e il camping si fondono per una vacanza sempre più dentro la natura. Si dorme davanti ai più bei paesaggi del mondo in tende o cottage, ma i servizi e il comfort sono quelli di un albergo di prima categoria. Un'esperienza indimenticabile.

Four seasons tented camp golden triangle, Thailandia - L’unione di natura selvaggia e comfort di lusso può sembrare antitetica, ma non lo è al Four Seasons Tented Camp Golden Triangle. Immersi nella natura incontaminata della Thailandia settentrionale, gli ospiti hanno l’opportunità di sentirsi degli esploratori del 19esimo secolo, alloggiando in lussuose tende e facendo escursioni a dorso d’elefante all’alba. Le giornate si dividono tra fare massaggi rilassanti e avventurose escursioni, cenare con ottimo vino e dar da mangiare agli elefanti. Al Four Seasons Tented Camp Golden Triangle è possibile fare un’escursione seduti sul dorso di un elefante, si parte all’alba mentre il sole sorge al di là delle montagne del Laos e si raggiunge il punto più alto del campo da cui si contempla la bellezza maestosa del Triangolo d’Oro.



Longitude 131, Australia - Si trova ad Ayers Rock in Australia il campo tendato eco-sostenibile Longitude 131 , in posizione unica e spettacolare di fronte ad Uluru, simbolo della Nazione e luogo sacro per le popolazioni aborigene, nel cuore del deserto Rosso. La sistemazione è in una delle 15 tende climatizzate e arredate secondo lo spirito dell’esploratore australiano, ubicate in posizione sopraelevata dal suolo e con parete in vetro per ammirare lo splendido panorama sul monolito. Il Longitude 131 è una delle tappe del viaggio del lusso itinerante Be Pampered Luxury Experiences proposto da Alidays , dedicato a chi si vuole viziare davanti agli spettacolari paesaggi d'Australia, trasportato da un paradiso all’altro: Adelaide, Kangaroo Island , Sydney, Ayers Rock, Cairns, Lizard Island.

Ikara Safari Camp, South Australia - L'Ikara Safari Camp nei Flinders Ranges è il campo tendato del South Australia nel cuore dell'Outback. Tra boschetti di eucalipto e contrafforti rocciosi, la è ideale per chi voglia provare l'esperienza di dormire in lussuose tende dotate di tutte le più moderne comodità. Circondata da un magnifico ambiente naturale, la struttura offre agli ospiti quindici spaziose Premium Safari Tents (di cui due riservate alle famiglie). Dalla propria veranda, con un buon bicchiere di vino del South Australia, si potrà godere uno spettacolo naturale, immersi nella luce della sera che accarezza le formazioni rocciose dei Flinders Ranges.

Four Seasons Safari Lodge Serengeti, Tanzania - Un luogo immerso nella natura selvaggia ospita il Seasons Safari Lodge Serengeti dove, senza rinunciare al comfort, dalla propria camera si possono ammirare i colori mozzafiato della savana africana. Ma lo spettacolo più emozionante è a pochi metri dall'infinity pool del lodge: uno stagno che dà ristoro a tutte le ore del giorno a elefanti, giraffe e magnifici esemplari della fauna africana.

Kirurumu Manyara Lodge, Tanzania - Il Kirurumu Manyara Lodge è situato in alto sul crinale della Great Rift Valley e gode di una straordinaria vista panoramica sul lago Manyara, sul Rift e sul Mount Losimingori. Dietro il campo sorgono le Ngorongoro Highlands, la verdeggiante e fertile porta d’accesso al cratere di Ngorongoro e, infine, al Serengeti. Manyara Lodge ha 27 camere e 2 suite luna di miele, dotate di bagni privati e di tutte le comodità.

Serengeti Migration Camp , Tanzania - Il Serengeti Migration Camp si trova nei pressi del fiume Grumeti, nel Serengeti National Park nel Nord della Tanzania. Il luogo rinomato a livello internazionale per il grandioso spettacolo della natura è diventato sinonimo di 'low-impact high-action game' grazie al panorama incontaminato che lo circonda. Le 20 tende, spaziose ed allestite con lussuoso mobilio, che si immergono, senza disturbare, nell'ambiente circostante favoriscono un soggiorno comodo e rilassante. Una lounge posta su due livelli, una piscina, un ristorante ed una piattaforma per gli avvistamenti sono ampie aree ricreative, dove trascorrere piacevoli e avventurosi momenti.

Dwika Tented Lodge, Sudafrica - All'interno della riserva di Sanbona sorge il Dwyka Tented Lodge: nascosto tra le formazioni rocciose tipiche dell'area del Karoo, il lodge si presenta ai visitatori immerso in un'atmosfera ottocentesca dove sentirsi come avventurosi pionieri. Le 9 lussuose tende, disposte in cerchio attorno alla struttura principale, sono dotate di ogni comfort come la jacuzzi sul proprio desk privato.

Marataba, Sudafrica - Il Marataba Safari Lodge sorge in una riserva malaria free di 23000 ettari nel cuore del Marakele National Park, a sole 3 ore e mezza di macchina da Johannesburg. Dispone di 15 lussuose tende arredate con pezzi di design moderno ma di chiara ispirazione sudafricana. Tutte le sistemazioni si affacciano sul bush africano sottostante grazie ad un deck privato da cui godere di indimenticabili tramonti.

Rajashan in luxury - Pernottamento in Luxury Tent al The Oberoi Vanyavilas, ai bordi del Ranthambore, adagiato tra le bellezze naturali del parco è il più lussuoso campo tendato in India. Le luxury tents con baldacchini finemente ricamati, bagni lussuosi e giardini privati cintati sono in perfetto contrasto con l'asperità della giungla.

Creekside camp, Montana - Il Creekside Camp è il più recente e il più lussuoso tra i resort al Paws Up, nel cuore della pittoresca Blackfoot Valley, con sei tende suite con bagni suite, un grand dining pavilion con un'incredibile fuoco centrale contornano da pietre in una location che ha le stesse reminiscenze del The Last Best Place. E' un autentico resort di lusso discretamente incastonato in uno dei più bei paesaggi del mondo. E' al contempo un'avventura nel santuario della natura estesa in un terreno di ranch con mandrie di 14.980 ettari nel centro-ovest del Montana. Ciò che lo differenzia da un "guest" o "dude" ranch è il concetto di lusso, servizio e diversità nella vasto panorama di attività proposte.