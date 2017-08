Viaggiatori che amano la libertà della vita all’aria aperta, le forti emozioni che sa dare un potente spettacolo naturale, ma non per questo intendono fare una vacanza spartana e rinunciare alle comodità. Antesignani del glamping sono stati i campi tendati dei safari in Africa. Ora, in giro per il mondo, ma anche in Italia, sono sempre più numerose e raffinate le strutture che, pur con alloggi molto chic e confortevoli, arredati con la cura e i dettagli di un gran hotel, assicurano l’approccio a tu per tu con la natura e la vicinanza con l’ambiente circostante tipici del camping. Tende principesche, case sugli alberi, capanne con tetti di paglia e idromassaggio, cottage da cui si possono avvistare animali selvatici…per una vacanza veramente fuori dal comune.



India - Notti veramente da Maraja, nel Luxury Tent al The Oberoi Vanyavilas, ai bordi del Ranthambore, in Rajasthan: adagiato nella natura selvaggia e lussureggiante del parco, è il più lussuoso campo tendato dell’ India. Le luxury tents con baldacchini finemente ricamati hanno bagni lussuosi e giardini privati cintati, che fanno da cortina alla giungla.



Thailandia - Nella natura incontaminata della Thailandia settentrionale, il Four Seasons Tented Camp Golden Triangle ha lussuose tende ed offre ai suoi ospiti una serie di servizi a 5 stelle, dai rilassanti massaggi ai vini di notissime maison internazionali, che accompagnano cibi raffinati. Ma l’esperienza realmente indimenticabile è l’escursione a dorso d’elefante all’alba: si parte alle prime luci, mentre il sole sorge al di là delle montagne, e si raggiunge il punto più alto del campo da cui si contempla la bellezza maestosa del Triangolo d’Oro.



Tanzania - ll Serengeti Migration Camp si trova nel Nord della Tanzania , nel Serengeti National Park, vicino fiume Grumeti. Rinomato a livello internazionale per il grandioso spettacolo della natura in cui è immerso, ha 20 tende spaziose ed arredate con mobili lussuosi, perfettamente inserite nell’ambiente. A completare il confort, le parti comuni, quali l’elegante lounge posta su due livelli, la piscina, il ristorante ed una piattaforma per gli avvistamenti degli animali.



Sud Africa - Il Dwyka Tented Lodge sorge all’interno della riserva di Sanbona, in Sud Africa. Nascosto tra le formazioni rocciose tipiche dell’area del Karoo, è caratterizzato da un’atmosfera coloniale ed ottocentesca. Gli ospiti vivono atmosfere da esploratori, ma con tutti gli agi e comodità del Terzo Millennio. Le 9 lussuose tende, disposte in cerchio attorno alla struttura principale, sono dotate di ogni comfort, ad iniziare dall’idromassaggio sul proprio desk privato.



Australia - Il campo tendato eco-sostenibile Longitude 131 si trova ad Ayers Rock in Australia, uno dei luoghi più magici della terra. La sua posizione è veramente unica e spettacolare, di fronte ad Uluru, simbolo della Nazione e luogo sacro per le popolazioni aborigene, nel cuore del deserto Rosso. Una quindicina di tende, climatizzate e arredate secondo in puro stile da esploratore australiano, sono ubicate su palafitte: la loro parete in vetro permette di ammirare lo splendido panorama sul monolito.



Slovenia - Da questa estate, camping in versione luxury anche in Slovenia, dove è stato appena aperto a Podcetrtek il Luxury Camping Glamping Olimia Adria Village. Accanto alle omonime Terme, alimentate da sorgenti naturali di acqua calda, il complesso è compost da moderne tende completamente attrezzate, con bagno privato (e alcune con cucina e idromassaggio). Il tutto in un ambiente punteggiato da sentieri, ruscelli, spiazzi dove poter fare falò attorno a cui sedersi per osservare il cielo il cielo notturno. Ogni mattina, sul terrazzo, gli sospiti trovano un cesto di squisite pietanze caserecce prodotte dai contadini locali.



Arlena di Castro (Viterbo) - Per i novelli Baroni Rampanti, una casa sull’albero che sembra uscita da un quadro. E’ la Suite Bleue dell’Agriturismo La Piantata ad Arlena di Castro in provincia di Viterbo, sospesa a 8 metri da terra, nella chioma folta di una quercia secolare. A fare da sfondo una profumata distesa a perdita d’occhio da lavanda. Un rifugio ideale per sognare, osservare, leggere, scrivere e ascoltare musica, rilassarsi in solitudine o in compagnia del proprio amato partner.



Mirano (Venezia) - E’ il primo glamping nato in Italia ed è tuttora uno dei più affascinanti e lussuosi: il Canonici di San Marco Luxury Glamping-Tents di Mirano è immerso nella quiete della campagna, tra la Laguna Veneta e il fiume Brenta, dove i Dogi e le antiche e nobili famiglie veneziane avevano le loro dimore estive. Rispecchia la passione per la natura, per l’arredamento elegante e ricercato ma non convenzionale, la vocazione all’ospitalità intesa come condivisione ed incontro dei proprietari, viaggiatori appassionati.



Cormons (Gorizia) - Dormire nel Nido, la “piccola stanza nel bosco” dove ci si sente protetti appunto come in un nido, tutta di legno con una parete in vetro, che può sparire ed aprirsi completamente su una valletta lussureggiante di piante secolari. Oppure accoccolarsi in un grande letto a baldacchino che troneggia nel fienile, dove il profumo inebriante e rilassante del fieno concilia il sonno. L’alternativa viene proposta da La Subida, incantevole Country Resort fra vigne e i boschi del Collio, in Friuli Venezia Giulia, dove si può provare anche l’esperienza di dormire nella grande stanza sospesa fra le cime degli alberi, o di fare un piacevole bagno tiepido nella vecchia vasca da bagno smaltata, sistemata nel folto di alte felci, nel cuore del bosco. Natura, semplicità, raffinatezza, il lusso del meno, secondo la filosofia dell’ospitalità della famiglia Sirk, proprietaria del Resort.



Sesto (Alta Pusteria) - Al Caravan Park Sexten di Sesto, in Alto Adige, si soggiorna in vere e proprie Case sugli alberi in versione chic. A circa 3 metri d’altezza, le casette - realizzate secondo i moderni concetti della bioarchitettura - hanno infatti grandi soggiorni e, per il relax, stanze da bagno con doccia sensoriale, idromassaggio e sauna. Straordinaria è la vista sulla Meridiana di Sesto, composta dalle cime dolomitiche Nove, Dieci, Undici, Dodici e Uno, spettacolo naturale senza confronti.