Glamour camping: quando il lusso è selvaggio

1 Il campeggio sugli alberi, Villarimboud - Un’idea singolare per il rispetto degli alberi e della natura si è concretizzata nel primo Hotel in un albero della Svizzera, esattamente nella regione di Friburgo. Il bivacco nell’albero non richiede alcuna abilità particolare. Per trascorrere una notte diversa dalle altre, si può dormire in una tenda che pende da un albero come un morbido letto. Un’esperienza per tutti in un contesto naturale lungo l’argine del fiume (aprile-ottobre). In caso di maltempo, è possibile anche dormire sul fieno.



2 Cuatro Cuatros — Valle de Guadalupe: questo campeggio di lusso immerso nel panorama della Baia California conta 12 tende sopraelevate che si affacciano su 16 suggestivi ettari di vigneto: dotate di aria condizionata, caminetto e bagno privato, sono adatte a vacanze in coppia o in famiglia e permettono di immergersi in una location tra le più belle di tutto il Messico. Cuatro Cuatros offre ai propri ospiti anche un ristorante in cui gustare i vini prodotti dall’uva del posto, escursioni a cavallo o in bici, e presto avrà anche una lussuosa SPA in cui potersi rilassare e godere al massimo la propria vacanza in Messico.



3 Harmony Glamping Tulum – Tulum: in una posizione strategica tra le bianche spiagge di Tulum e la selvaggia vegetazione messicana, le 5 tende da ben 16 m2 dell’Harmony Glamping sono perfette per gli amanti della natura e degli ambienti eco-friendly. Ogni dettaglio dell’Harmony Glamping, infatti, è progettato in un’ottica di rispetto dell’ambiente, a partire dai letti e dagli arredi, realizzati da pallet riciclati, fino all’orientamento delle tende, pensato perché siano sempre fresche e che si possa così risparmiare sull’aria condizionata. Ogni tenda è ispirata e arredata secondo un tema particolare: la tenda Ibiza si rifà all’atmosfera dell’isola Mediterranea, mentre quella Frida è un tributo all’artista più amata del Messico. Gli ospiti dell’Harmony Glamping possono anche cimentarsi in attività di giardinaggio nell’organic farm, parte integrante della struttura, per imparare a mantenere un giardino anche a casa.



4 David Livingstone safari lodge&spa – E’ una struttura 5 stelle lusso in Zambia che si affaccia direttamente sulle rive fiume “Mighty” Zambezi e dista appena 5 km dalla città coloniale di Livingstone e a 10 km dalle imponenti Cascate Vittoria. Il Lodge&Spa consiste in 77 camere, tra cui 5 suite, 3 camere ideali per le famiglie e una camera con accesso per i disabili. L’area di “The Greater Victoria and Livingstone” è un brulicare di attività durante tutto l’anno, che siate amanti dell’avventura, appassionati di natura o se preferite abbronzarvi presso la piscina leggendo un buon libro. Alcune tra le più indimenticabili esperienze alle quali si può prendere parte una volta arrivati al David Livingstone Safari Lodge&Spa sono il bungee jumping sulle Cascate Vittoria, lo sky diving, la crociera sul battello al tramonto sul fiume Zambesi, il safari a dorso di elefante, molteplici trattamenti del centro benessere.



5 Glamping La Carlota Hotel Boutique – Il Glamping La Carlota di Campeche vanta un giardino tropicale affacciato sul sito archeologico Maya di Edznà, con veri e proprio alloggi di lusso immersi nel verde. Le tende ospitano un letto king size, tv a schermo piatto, mini bar con bevande incluse e sono dotate di aria condizionata; inoltre si può godere di bagno privato con jacuzzi idromassaggio per un po’ di relax.



6 La Subida, Cormons (GO) - Dormire nel Nido, la “piccola stanza nel bosco” tutta di legno con una parete in vetro, completamente apribile su una terrazza che dà su una valletta appartata: un grande letto, una grandissima vasca e nulla più. Proprio quello che ci si aspetta in un nido: in una semplicità ancestrale, il sentirsi protetti, il caldo, l’intimità. Lo propone La Subida, incantevole Country Resort fra vigne e i boschi del Collio goriziano, in Friuli Venezia Giulia appena fuori Cormòns. Svegliarsi al canto del gallo, con la luce dell’alba, è un’altra esperienza che si può provare, dormendo nel letto collocato, sotto un ampio baldacchino, nel fienile. Il profumo è quello, inebriante e rilassante, del fieno. Piacevolissimo e insolito, può essere un bagno tiepido nella vecchia vasca da bagno smaltata, sistemata nel folto di alte felci, nel cuore del bosco: “Natura e relax, il vivere consapevole, il lusso del meno: è questo, secondo la famiglia Sirk proprietaria del Resort, il benessere da condividere con gli ospiti.



7 La Casa sull’albero di Prugnola - Costruita tutta in legno intorno ad una grande quercia, La Casa sull'Albero, dell’Agriturismo Fattoria La Prugnola a Montescudaio, in provincia di Pisa, ha una bella terrazza arredata con comode sedie dalla quale si può ammirare il mare che luccica in lontananza e di un punto di vista nuovo sul bosco, da chioma a chioma. Sempre alla Prugnola si può fare l’esperienza di dormire in una Yurta, la tenda tipica dei i Mongoli e le popolazioni nomadi dell’Asia. Ce ne sono cinque, ognuna con colore diverso.



8 I Canonici di San Marco - Magica esperienza tra natura e cultura, il Canonici di San Marco Luxury Glamping-Tents è il primo glamping nato in Italia e uno dei più affascinanti e lussuosi. Si trova a Mirano, vicino a Venezia, nella quiete della campagna che si estende tra la Laguna Veneta e il fiume Brenta, dove i Dogi e le antiche e nobili famiglie veneziane avevano le loro dimore estive. Rispecchia la passione per la natura, per l’arredamento elegante e ricercato ma non convenzionale, la vocazione all’ospitalità intesa come condivisione ed incontro dei proprietari, viaggiatori appassionati.



9 Vedetta Lodges in Toscana - Dormire con il fruscìo delle foglie mosse dal vento come sottofondo, coccolati dalle piume di grandi cuscini, in un letto di quattro metri quadrati: è la promessa che il Vedetta Lodges di Scarlino in Toscana, fa a chi desidera soggiornare in una delle suite sospese sull’oliveto, da cui si produce olio extravergine di oliva biologico. Ognuna delle 7 tende suites di oltre 50 metri quadri offre uno splendido panorama verso il mare o verso il borgo, ma soprattutto sulla natura rigogliosa di una zona della Maremma in gran parte ancora selvaggia e da scoprire.



10 Macaria nel Salento - Tende spaziose piantate sotto ulivi centenari, ispirate a quelle utilizzate dal grande esploratore Livingstone per le sue spedizioni alla scoperta del Continente Nero. Ideali per chi condivide con l’esploratore l’amore per il contatto diretto con la natura, si trovano nell’accampamento rurale Macaria nel Salento a Capilungo, poco lontano dal mare. Da questo rifugio semplice ma dotato di comfort, si può partire per la propria avventura: trovata tra le pagine di un libro, in una romantica cena a due sotto le stelle, o quella più incredibile di tutte, che inizia sonnecchiando sotto le fronde di alberi antichi, accarezzati da una brezza leggera che profuma di mare.