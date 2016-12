Giro del mondo in 58 giorni sui giganti del cielo

Fogg e il suo fido Passepartout avevano usato treni, piroscafi, mongolfiere, piroghe ed elefanti per questo viaggio immaginario. Oggi il motore di ricerca per viaggi Kayak rilancia la sfida affidandosi ai giganti dei cieli come il Boeing 777, che può ospitare fino a 368 passeggeri e la cui apertura alare è di quasi 61m e l'A380, con un'apertura alare di 65 m e una capacità di 442 passeggeri. Kayak, insomma, ha analizzato nel dettaglio voli e rotte, proponendo per il 2016 un esclusivo viaggio intorno al mondo che permette di volare utilizzando solo aeromobili dalle dimensioni mastodontiche.



Partenza da Milano - A salutare chi parte, il 1 aprile ma non è uno scherzo, non sarà il Big Ben ma una più che milanese Madunina per la prima tappa che sarà Dubai. Dai paesaggi sospesi tra mare e deserto, si riparte il 9 aprile per raggiungere il Sudafrica e più precisamente Johannesburg, magnifica città nella quale è prevista una sosta di circa una settimana, per un salto veramente considerevole.Il 16 aprile infatti si attraversa l'Oceano Indiano e si atterra a Singapore. La sosta nell'affascinante città asiatica è di quattro giorni circa. Il 20 aprile si cambia continente e si raggiunge Sidney in Australia; quindi è il turno di Auckland, in quella terra meravigliosa che è la Nuova Zelanda, che per i suoi paesaggi incredibili è diventata il set ideale per i maggiori film di fiction del mondo.



Dall'Asia all'America - Dopo aver visitato la terra dei Kiwi e dei Maori si parte – il 14 maggio – per Hong Kong. Sono passati 44 giorni. Cambio continente e via in America, Canada, a Vancouver, città distesa sul Pacifico. Quindi ecco New Y ork e, dopo 58 giorni di meraviglie intorno al mondo, il 28 maggio vedrete apparire dall'oblò l'inconfondibile sagoma del Duomo di Milano.