Fuggire su un’isola: 12 proposte per sognare

06:00 - Fuggire dalla quotidianità, tagliare il cordone ombelicale che ci lega alla monotonia: chi non ci ha pensato? Ognuno ha la sua isola ideale, costruita sulle proprie fantasie, magari viste dal cielo, come quando si sogna. Vi offriamo di scegliere tra queste isole sparse nei sette mari. Vi piacciono le isole dell’amore, come Bora Bora e Tahiti, oppure quelle da naufragio alla Robinson Crusoe, come alle Mauritius o alle Seychelles? Oppure per chi, servito e riverito, sogna una sdraio con il cocktail accanto c’è anche la britannica e un po’ inquietante Bermuda oppure le Caraibiche Cayman. Se poi temete lontananze eccessive ecco le meravigliose e selvagge Incoronate in Dalmazia, l’italianissima Capri rifugio dall’Imperatore Traiano, o quella molto mitteleuropea del lago di Bled, in Slovenia. E ancora luoghi incantevoli creati dall’uomo come l’Isolabella sul lago di Como e, per gli amanti del Noir, la crudele Alcatraz in California. Per finire, la vera fuga lontano da tutto: l’incredibile isola faro di Porer, in Istria. Scegli che isola vuoi e ti dirò chi sei.