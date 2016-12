Foliage urbano: i boschi più belli dentro la città

Nato ufficialmente negli Stati Uniti, il foliage è l'hobby di chi si diletta a passeggiare nella natura autunnale per ammirare gli splendidi colori di alberi e boschi i n questa pittoresca stagione. I colori variopinti delle foglie in autunno attirano di anno in anno numeri crescenti di turisti e di estimatori. Esistono immumerevoli boschi in cui assistere a questo spettacolo, ma è anche possibile coniugare questa passione con i comfort e le mille altre attività della vita cittadina: per questo oggi Wimdu , la più grande piattaforma europea per la ricerca di appartamenti in affitto, ci porta alla scoperta di sei città perfette per godersi una vacanza autunnale all'insegna del foliage.

PARIGI - La Città delle Luci è una delle capitali con i parchi più incantevoli in Europa e nel mondo ma, tra le decine di opzioni a disposizione dei turisti, noi optiamo senza esitazione per i Giardini di Lussembrugo. Questa perla verde nel cuore del Quartiere Latino in autunno offre uno spettacolo unico con le foglie multicolori dei suoi alberi e il fascino dell'architettura barocca del Palazzo del Lussemburgo.



AMSTERDAM - La Venezia del Nord ospita numerosi parchi in cui godere al meglio dei cromatismi del foliage, il più celebre dei quali è certamente Vondelpark. Questo parco, inserito dallo Stato olandese tra i monumenti tutelati dai Beni Culturali, è una vera e propria istituzione per i cittadini di Amsterdam, e se le foglie dovessero stancarvi potreste sempre visitare il roseto, con oltre 70 varietà diverse di rose.



LONDRA - Se parliamo di parchi e di alberi non possiamo non mezionare Londra con i suoi Hyde Park e i Giardini di Kensington. Questi due parchi contigui, nel pieno centro della città, sono una delle mete più gettonate della capitale britannica, dove, oltre a godere mille colori degli alberi in autunno, potrete anche visitare l'ultimo allestimento di arte contemporanea della Serpentine Gallery.



BERLINO - Berlino possiede molti parchi famosi, e tutti, per una ragione o per l'altra, meriterebbero una visita. Mauer Park è il più noto; la domenica, quando ospita il mercato più famoso della città e un animato karaoke all'aria aperta, è una tappa davvero obbligata. Ma a questo potremmo aggiungere il parco di Tempelhof, un tempo pista di atterraggio e il celebre Tiergarten (letteralmente “Giardino degli animali”), dove potrete anche visitare il famoso Zoo di Berlino.



VIENNA - Una delle capitali dallo stile architettonico più elegante in assoluto; anche quando si tratta di parchi dobbiamo ammettere che Vienna non rinuncia alla sua classe inappuntabile. Tra le mete obbligate in questo caso il Palazzo di Schonbrunn, l'antica residenza imperiale estiva, con il suo vasto giardino. Qui durante l'autunno potrete camminare sotto veri e propri soffitti di foglie multicolori, oppure visitare la serra delle palme e il labirinto.



NEW YORK - E chiudiamo questa classifica con l'immancabile New York. Central Park è incantevole in ogni stagione, ma in quella autunnale dà il meglio di se, con una tavolozza di colori che vanno dal verde smeraldo al rosso cremisi. E già che siete qui perchè tra una passeggiata e l'altra non fare una visita al Metropolitan Museum o allo Zoo?