Filippine: un’ Asia diversa, tutta da scoprire

Le Filippine sono formate da oltre 7.000 isole che ospitano uno dei patrimoni naturali più ricchi per biodiversità ed endemismo sull’intero pianeta; inoltre, decine di etnie diverse hanno conservato, nonostante secoli di colonizzazione spagnola, identità e tradizioni millenarie; più di 170 sono le lingue parlate nel Paese, in un territorio che si divide fra grandi città, popolose e caotiche, e sterminate distese di foresta pluviale fitta e ricchissima di rarissime specie vegetali e animali: ecco, in breve, l’identikit delle Filippine, un paese segreto, che comincia soltanto oggi ad aprirsi al turismo. Per coglierne gli aspetti più interessanti, chi non ha a disposizione molto tempo può affidarsi a tour operator specializzati, che propongono itinerari tematici di varia durata. Kel 12 ha, ad esempio, studiato un tour di 14 giorni che dà al viaggiatore la possibilità di immergersi in alcuni degli aspetti più salienti di queste straordinarie isole, dalla capitale Manila alle spiagge ritenute fra le più belle al mondo.



La porta d’entrata alle Filippine - La cosmopolita Manila, offre una varietà di monumenti, architetture e abitudini ampia e inattesa. E il resto del paese non è da meno: Vigan, città ispanica dichiarata Patrimonio dell’Umanità Unesco, conserva architetture che sono il frutto spesso sorprendente dell’incontro tra lo stile coloniale e quello orientale; sempre a Vigan ecc o le antichissime fornaci di origine cinese, per la lavorazione e la cottura della ceramica; Sagada, un remoto villaggio dove vivono i Benguet che, sulle pendici delle montagna, coltivano diverse varietà di riso e numerosi tipi di radici.



Le spiagge più belle del mondo - Ma ecco anche Banaue e Betad, dove si trovano le più estese e impervie risaie di tutto il sud est asiatico, considerate dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità; Tagatay, dove si trova il Taal, il più piccolo vulcano attivo del mondo; El Nido, sull’isola di Palawan, un vero paradiso naturale, fatto di spiagge solitarie, lagune blu, una fitta foresta che ricopre le colline e dà riparo a centinaia di tipi di uccelli e di piccoli mammiferi. El Nido è un insieme di isolotti corallini esognanti baie nascoste tra le scogliere di arenaria bianca che emergono dal mare color smeraldo. Le spiaggie più belle del mondo si trovano sull’isola di Boracay, una delle mete preferite dai turisti che si recano nelle Filippine. “White Beach”, è la spiaggia più famosa di Boracay, si estende per 4 chilometri, fiancheggiata da resorts, ristoranti e bar e lambita da acque turchesi.



Le colline di cioccolato - Bohol e Panglao sono invece famosi per l’ambiente naturale, incontaminato e, per certi versi, surreale: sulle due isole si trovano una barriera corallina che offre riparo a centinaia di specie di pesci, colline coperte da risaie a terrazze, foreste dove vive il più antico mammifero che abiti le terre emerse, il tarsio, un piccolo primate dai grandi occhi, uno stranissimo nostro antenato. La caratteristica unica dell’isola di Bohol sono le Colline di Cioccolato: oltre 1,500 colline perfettamente coniche a perdita d’occhio, formatosi da una barriera corallina emersa durante l’era galciale. Sono un gioiello naturale e partimonio dell’umanità protetto da UNESCO. Sono chiamate di Cioccolato per il colore marrone che assumono durante la stagione secca.