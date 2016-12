Feste all’insegna del lusso? Dieci hotel straordinari

1. Marsa Malaz Kempinski The Pearl di Doha - Un palazzo in un'isola appartata, affacciato con la sua candida spiaggia sul caldo mare del Golfo Persico: il Marsa Malaz Kempinski The Pearl di Doha , è un luogo da Mille e una Notte ambientato, però, nella modernissima capitale del Qatar. Sapiente mix fra architettura e décor europei ed arabi, estrema raffinatezza dei particolati (dagli scenografici lampadari soffiati a mano a Murano ai marmi e ai mosaici), piscina e spiaggia privata, Spa firmata Clarins e Playroom con animatrici per intrattenere e far divertire i piccoli ospiti, ha elegantissime camere con maggiordomo privato a diposizione. La cena è un viaggio fra le cucine etniche suoi ristoranti, che sono fra gli indirizzi più trendy della capitale: i sapori arabi di Al Sufra, quelli giapponesi del Nozomi, quelli spagnoli di Toro Toro o quelli, squisitamente Made in Italy, dell'Antica Pesa, noto ristorante romano che – dopo New York - è approdato anche a Doha. Andarci in dicembre, quando la temperatura è sui 25 gradi, significa farsi abbracciare dal caldo, da esotiche atmosfere e dalla stupefacente contemporaneità di Doha (con la sua foresta di svettanti grattacieli che paino nascere dal mare, una della città con la più rapida crescita del mondo). Il tutto, a meno di 6 ore di volo diretto dall'Italia, grazie ai collegamenti giornalieri da Venezia, Milano e Roma di Qatar Airways, per il terzo anno con esecutivo nominata nel 2015 Best Airline Alliance. E concedersi, per il viaggio, l'esperienza della sua Business Class sarà un lusso nel lusso.



2. Kempinski Grand Hotel des Bains a St. Moritz – Un resort con accesso diretto alle piste da sci e percorsi per mountain bike a Corviglia. L'atmosfera dominante è di assoluto relax – una raffinata combinazione di eleganza e sport. Per il palato c'è solo l'imbarazzo della scelta nei quattro ristoranti aperti nella stagione invernale e premiati con riconoscimenti internazionali, insieme al centro benessere Kempinski The Spa, che propone ai visitatori una perfetta combinazione di fitness, distensione e trattamenti di bellezza su due livelli. C'è spazio anche per la creatività: sono ben cinque le sale convegni, tutte con luce naturale, oltre a un ristorante nel cuore del paesaggio montano.



3 Taj Lake Palace, Udaipur (India) – E' un'imponente reggia di marmo bianco, che scintilla sul lago Pichola nella città di Udaipur, la “Venezia d'Oriente”. Il Palazzo è stato incluso nella lista dei “Top 50 Best Hotels in the World” da Travel + Leisure nel 2014 e inserito nel “Platinum Circle” di Condé Nast Traveler nel 2013. Tra le esperienze più esclusive offerte dalla struttura figurano degustazioni personalizzate di cucina Rajasthani, crociere e cene romantiche a bordo di antiche barche cerimoniali, trattamenti benessere sull'esclusiva Jiva Spa Boat, itinerari a cavallo, spettacoli di danza e visite guidate alla scoperta dei tesori nascosti del territorio.



4.The Pierre, New York (USA) – E' l'albergo più esclusivo di Manhattan, sulla Fifth Avenue con una vista indimenticabile su Central Park. Grazie al suo stile elegante degno dell'Upper East Side, è internazionalmente riconosciuto per il suo servizio personalizzato a cinque stelle che comprende il meglio dell'accoglienza, dei trattamenti benessere e dell'arte culinaria. Celebre il ristorante italiano Sirio, gestito dal rinomato chef Sirio Maccioni, che si ispira alle gustose tradizioni della campagna toscana.



5. Taj Exotica Resort and Spa, Maldive – L'hotel è situato su una lussureggiante isola privata delle Maldive, circondata dalle limpide acque dell'Oceano Indiano. Questo romantico paradiso immerso nella natura offre il meglio dei trattamenti benessere e della cucina gourmet indiani, assieme a divertenti sport acquatici per gli appassionati. Il resort si trova a soli 15 minuti dall'aeroporto internazionale di Malé, raggiungibile con un motoscafo privato disponibile h24.



6. Baghvan - Taj Safari Lodge, Pench National Park (India) – Uno splendido resort circondato dalla foresta, sulla cima del Pench National Park che si estende intorno a macchia d'olio. Gli ospiti di queste suite selvagge potranno esplorare la giungla in cerca delle tigri, ascoltare il richiamo delle aquile e di oltre 300 specie di animali selvatici. Una location di tutta eccezione che fece innamorare persino lo scrittore britannico Rudyard Kipling, che vi si ispirò per concepire il suo grande classico “Il libro della giungla”.



7. Umaid Bhawan, Jodhpur (India) – Jodhpur, chiamata anche “Città del Sole”, offre il meglio della calorosa accoglienza indiana. Da provare un soggiorno “regale” al lussuoso Umaid Bhawan, l'ultimo dei grandi palazzi e una delle residenze private più grandi al mondo, circondato da 26 acri di giardini lussureggianti. Lasciatevi affascinare dal mix architettonico della proprietà: un ponte tra Oriente e Occidente, ricco di dettagli rinascimentali e art déco, con un pizzico di gusto Rajasthani.



8. Hilton Molino Stucky di Venezia – E' l'hotel più glamour della città lagunare e sorge sull'isola della Giudecca, a pochi minuti di distanza in taxi dal cuore di Venezia, l'hotel è immerso in un'oasi di pace al riparo dalla confusione della città ed è ottimamente servito dal vicino aeroporto e dalla stazione ferroviaria. Un luogo in cui godere di confortevoli camere, ristoranti ed un centro benessere, sale convegni e molteplici aree per riunioni ed eventi. La sua offerta gastronomica, propone una cucina raffinata e legata alle tradizioni locali; l'ottavo piano ospita una piscina e un bar, dalla cui terrazza si può godere di un panorama mozzafiato sulla città.



9. Gran Domine Hotel di Bilbao - Una perfetta sintesi tra design contemporaneo, audaci geometrie minimaliste e un gusto per le linee curve tipicamente modernista, che fanno di questo Hotel una vera e propria opera d'arte. Particolarmente spaziose e moderne, le camere e le suite del Silken Gran Hotel Domine Bilbao sono eleganti rifugi a cinque stelle, con arredi raffinati e prestigiosi elementi di design, fresche lenzuola di cotone egiziano e morbide coperte di cashmere.



10. Il Carnival Palace di Venezia - In riva al Canale di Canaregio, offre la possibilità di scoprire una Venezia diversa, più autentica. Al riparo dal viavai turistico, questo elegante quattro stelle rivisita lo stile veneziano in chiave glamour-chic, impreziosendo gli ambienti comuni con design e rifiniture di pregio. Le stanze, con decorazioni in foglia d'oro, lampadari di Murano, letti a baldacchino e bagni in marmo di Carrara, sono decisamente uniche nel loro genere. Entrambi questi hotel da sogno si possono prenotare a prezzi d'occasione grazie a Secret Escape un club di viaggi online specializzato in vendite flash per alberghi a quattro e cinque stelle e boutique hotel, che vanta già 650.000 iscritti in Italia. Basta semplicemente registrarsi al sito con il proprio indirizzo e-mail per poter usufruire di sconti fino al 70% sul prezzo di mercato per hotel di lusso in Italia e all'estero. Due settimane la durata delle offerte, quindi affrettatevi!