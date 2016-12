5 febbraio 2015 Febbraio a New York: Harlem la meta trendy E’ il primo distretto del 2015 promosso da Neighborhood x Neighborhood. Imperdibile per chi ama il jazz e la cultura afro-americana Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

06:00 - In febbraio, Harlem è il primo distretto del 2015 promosso da Neighborhood x Neighborhood, il programma ideato dall’ente del turismo che permette a turisti e newyorkesi di scoprire ogni mese un’area diversa della città. Centro nevralgico della cultura afro-americana di New York City, Harlem è un quartiere in costante evoluzione, sede di ristoranti, locali di musica dal vivo e istituzioni culturali rinomate in tutto il mondo.In febbraio c’è un motivo in più per visitarlo, dato che si celebra il Black History Month, ovvero il mese della storia degli afro-americani.

Nel tempio della cultura afro - Dall’Apollo Theater, centro nevralgico della musica e dell’intrattenimento e celebre in tutto il mondo per i concerti dei più grandi nomi del jazz e del blues, all’Harlem Stage, importante organizzazione artistica con una fitta programmazione di teatro, danza e musica. Dallo Schomburg Center for Research dove sono conservati oltre 5 milioni di oggetti che raccontano la storia della cultura afro-americana, al The Studio Museum, con la sua collezione di opere di artisti afro-americani.



Una cucina di contaminazioni - Nel caso di una visita ad Harlem, la cucina è sicuramente un’attrattiva interessante, ricca di varietà e sfumature. The Cecil è la prima brasserie di New York City che combina cucina africana, asiatica e americana; Lido è specializzato in cucina dell’Italia del nord; Minton’s si propone in veste rinnovata con una cucina Low Country e musica jazz dal vivo; Red Rooster, dello celebrity-chef Marcus Samuelsson, rende omaggio al passato di Harlem proponendo comfort food americano; Sylvia’s Restaurant, fondato nel 1962, è un indirizzo conosciuto a livello internazionale per il suo soul food ed infine Vinateria, di recente apertura, è specializzato in cucina stagionale con influenze italiane e spagnole.



Nella metropoli ma a due passi dal verde - Un quartiere interamente visitabile in metropolitana, che nel suo comprensorio ingloba ben tre parchi: la sezione più a nord di Central Park, l’Harlem Meer ed il West 110th Street Playground; Morningside Park e lo spettacolare Riverside Park, lungo il fiume Hudson. E per vivere meglio le atmosfere metropolitane di New York, non sarà difficile trovare una sistemazione moderna, comoda e di stile, proprio nel cuore di Harlem.



Per informazioni: www.nycgo.com/nxn



Per conoscere le condizioni del tempo, visita www.meteo.it