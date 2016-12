Estate 2015: le tendenze degli italiani

Archiviati i lunghi ponti in città e i weekend mordi e fuggi, finalmente è tempo di vacanze e il mare è il denominatore comune per gli italiani che scelgono di trascorrere l'estate entro i confini nazionali. Se ancora non avete deciso la meta ideale in cui passare una settimana di puro relax, lasciatevi ispirare dalle tendenze del momento . Dalla Puglia all'Emilia Romagna, ecco le destinazioni preferite dai viaggiator i.

L'indagine è stata effettuata dall'Osservatorio Trivago, il grande motore internazionale di ricerca turistica, che ha evidenziato i trend del momento in fatto di vacanze, selezionando le destinazioni più convenienti, le capitali europee più amate dagli italiani e le località e le regioni italiane più cliccate in Rete. La classifica delle destinazioni più ricercate per un soggiorno minimo di sei notti, nel periodo compreso tra il primo luglio e il 31 agosto, vede l'egemonia delle mete balneari. Prima fra tutte Rimini, mentre al secondo e terzo posto si piazzano Gallipoli e Riccione. Voce fuori dal coro Roma, al nono posto, che non teme il confronto con il mare.

Tra le regioni più gettonate, invece, troviamo al primo posto la Puglia, seguita da Sardegna ed Emilia Romagna. Da segnalare, al settimo posto, la presenza del Trentino-Alto Adige, che quest'anno si è distinto come la regione dalla migliore reputazione online, grazie all'elevato standard di accoglienza e servizi dei suoi hotel riconosciuto dagli ospiti che vi hanno soggiornato.



All'estero, invece, non solo mare. Ci sono turisti italiani che amano concedersi una vacanza alla scoperta delle meravigliose capitali europee: Barcellona, connubio di mare e arte è al primo posto, seguita da Londra e Parigi.



Ma non finisce qui. Dalla ricerca è emerso che, rispetto alla scorsa estate, gli italiani sono disposti a spendere il 22% in più. Per chi desidera risparmiare, invece, le destinazioni italiane ideali sono Palermo e Lecce; all'estremo opposto, invece, troviamo Villasimius in Sardegna e Portoferraio, in Toscana.

La Top Ten delle destinazioni italiane

1 Rimini

2 Gallipoli

3 Riccione

4 Vieste

5 Porto Cesareo

6 Lido di Jesolo

7 Alghero

8 Villasimius

9 Roma

10 San Teodoro





La Top Ten delle regioni italiane

1 Puglia

2 Sardegna

3 Emilia - Romagna

4 Toscana

5 Sicilia

6 Campania

7 Trentino Alto Adige

8 Calabria

9 Veneto

10 Liguria





La Top Ten delle destinazioni europee

1 Barcellona

2 Londra

3 Parigi

4 New York

5 Mykonos

6 Palma di Maiorca

7 San Antonio

8 Fira

9 Lloret de Mar

10 Valencia