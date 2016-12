Lo Sri Lanka riserva tutta una serie di meraviglie naturali, che vanno dall’osservazione delle balene e dei delfini nella splendida Mirissia, che dispensa emozioni incredibili con il contatto quasi fisico con enormi megattere, all’escursione notturna per vedere le tartarughe a Rekawa e la visita agli elefanti mel loro “orfanatrofio” a Pinnawela. E le attività sportive vanno dal rafting, anche notturno nelle notti che precedono la luna piena, alla navigazione in canoa e kayak per raggiungere templi sperduti, fino ai trekking diurni e notturni che toccano parchi nazionali e siti archeologici..



Un isola fatta per lo snorkeling - Lo Sri Lanka è uno dei luoghi più amati dai sub di tutto il mondo: i luoghi migliori della costa occidentale includono le ben attrezzate Kalpitiya, Beruwala e Bantota. In particolare, Nagombo attira il massimo interesse con le sue grandi scogliere di arenaria, che hanno la caratteristica di essere ricoperte di coralli a una profondità media di circa diciotto metri. Vi si aggirano grandi banchi di pesci, cernie, barracuda, murene: vi si trova il gigantesco pesce Napoleone. Nella costa merdionale i luoghi più significativi sono Hikkaduwa e i famosi Great e Little Basses: la costa è piena di relitti di navi naufragate.



Spiagge per tutti i gusti - Per chi vuole semplicemente rilassarsi e fare un magnifico bagno Unawatuna è considerata una delle più belle spiagge del mondo. Sulla costa meridionale Mirissa e Weligama sono molto amate dai surfisti, sulla costa orientale la famosissima Trincomalee offre fantastiche onde per gli appassionati di windsurf specialmente durante il periodo del monsone sud occidentale quando il vento è forte e il mare è mosso. Sullacosta nordorientale ecco ancora la bella Kalpitiya, località ideale per rilassarsi sulla sabbia bianca, ma anche per chi desidera fare kitesurf , kayak e pesca. Inoltre è una ottima zona, come Missiria, per l’avvistamento di cetacei (balene e delfini). Situata a 60 km a sud di Colombo, la capitale, la frequentatissima località balneare di Bentot è una stretta lingua di sabbia dorata tra una laguna e il mare.



Una storia antichissima - Merita una visita l’antica capitale Polonnaruwa con le sue enormi dagoba (reliquiari buddhisti) e le statue del Buddha, patrimonio dell’umanità. Interessantissimo anche l’antico sito archeologico di Sigiriya,che risale al VI secolo dopo Cristo. Molti lo considerano l’ottava meraviglia del mondo: è una roccia scoscesa alta 370 metri ed è a picco su tutti i lati, visibile da ogni parte della pianura. Da qui si può partire per i templi di Dambulla, che sono considerati tra i più straordinari esempi di arte buddhista, per raggiungere quindi Kandy, città regale dove si può assistere a inusuali spettacoli di danze tradizionali. Tra le feste tradizionali è infatti il Kandy Esala che si svolge a fine luglio : dieci giorni di festa di sfilate di elefanti bardati in modo spettacolare e danzerini di tradizione buddhista e induista nelle strade.