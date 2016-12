Ecco dove il cielo danza con l’aurora boreale

Diciamo subito che non esiste la sicurezza assoluta di poter vedere l’Aurora boreale, che non appare in orari o in giorni particolari: ma ci sono luoghi in cui questa possibilità è più probabile e ve li indichiamo con l’aiuto di Tripadvisor che ha anche selezionato delle location in prima linea d’osservazione, molto comode e confortevoli in ogni parte del mondo.



Islanda magica - L’Islanda è la regina delle Aurore boreali: non serve allontanarsi molto da Reykjavík per osservarle ma, se volete restare nella capitale islandese, potete vederle anche dal centro, anche se non saranno ugualmente luminose. Ma a 45 km dalla capitale islandese ecco il cottage Brekka, situato in una posizione strategica per una vacanza all’insegna del relax. Impareggiabile la vista sull’oceano e sulle montagne dalla vasca idromassaggio nella veranda ed è possibile imbattersi in una spettacolare aurora boreale, visibile anche dalla finestra panoramica della casa. Non ci saranno ostacoli che disturberanno la scena e potrete godervi una fuga in totale relax immersi in un’atmosfera magica.



Le case dei vichinghi – Sempre in Islanda si trova Viking cottages , che offre un’atmosfera tranquilla e una vista mozzafiato sulla baia e si trova a soli 10 minuti di auto dai negozi, ristoranti, caffè e gallerie della vicina Akureyri. Nei pressi di questo cottage sono presenti vari percorsi adatti per passeggiate immersi nella natura e a poca distanza si trovano il monte Sulur, un laghetto d’acqua calda naturale, campi da golf, la possibilità di noleggiare kayak e molto altro ancora. Con tutte queste attività a disposizione, anche se non doveste aver modo di vedere l’aurora boreale, non sarà facile annoiarvi!



L’incanto dell’antica Ballstad - La Norvegia è forse la nazione più famosa per le aurore boreali e Ballstad, cittadina sulla costa della Norvegia, è stata un porto di pescatori per oltre 1.000 anni. Questa casa vacanza con interni moderni è il luogo ideale per apprezzare al meglio la magia del territorio. I viaggiatori avranno la possibilità di ammirare le barche che approdano al porto di Ballstad durante il giorno e di mettersi comodi quando tramonta il sole per rimanere a bocca aperta di fronte allo spettacolo delle luci che dipingono la notte.



Lofoten, lontani dal mondo - Ma sono le Lofoten, isole magiche e fantastiche di per sé che l’aurora boreale trasforma in una visione estatica: e Boorvaag on the water sulle sponde del Mar di Norvegia offre una vista a 360° sulla natura circostante per ammirare l’aurora boreale d’inverno in tutta la loro bellezza. I viaggiatori possono prenotare una stanza sola, ideale per le coppie, o l’intero piano della struttura che può ospitare fino a 11 persone ed è quindi perfetto per le famiglie o i gruppi di amici.



In Alaska, come esploratori - Cambiamo emisfero e andiamo in Alaska, un’altra terra famosa per le aurore boreali. Qui, quasi al centro di questo immenso stato degli Usa, si trova la città di Fairbanks, dove si trova una casa vacanza, chiamata Private Waterfront Cabin, che sembra essere uscita direttamente da un libro di fiabe. Immersa nella natura, in un luogo tranquillo e isolato, è il punto di partenza ideale per passeggiate o per gite in motoslitta o Quad. Le attività da fare durante il giorno non mancano, ma c’è spazio anche per il relax grazie alla sauna in legno pronta ad accogliere gli ospiti dopo una giornata di avventure. All’interno, una finestra panoramica offre una vista mozzafiato sulla natura selvaggia dell’Alaska e sull’aurora boreale che spesso appare in questa zona.