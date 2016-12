Dubai si è specializzata nel lusso di coppia

Benessere e Spa, per cominciare - Provate il Ahasees Spa & Club, dove vi accoglierà un ambiente stimolante di luci soffuse e musica rilassante: tutto è realizzato per risvegliare i sensi grazie al massaggio Rose Pearl che nutre la pelle e favorisce la circolazione per aiutare a sciogliere i muscoli tesi. Oppure il relax di coppia alla Iridium Spa, St. Regis Dubai dove si può godere di un massaggio rilassante di coppia seguito da un momento di rilassamento per due nell’esclusiva camera Iridium, mentre si gusta un aromatico tè o una tisana speciale. L'area per sole coppie comprende una vasca idromassaggio, sauna, bagno turco e doccia emozionale, decorata con fiori, candele e cioccolatini per celebrare l'amore e il romanticismo.



Gastronomia ai piani alti - Cene per coppie al 122simo piano all’ At.mosphere Restaurant, Burj Khalifa . Potrete festeggiare gustando le delizie della cucina gourmet con un menù di 6 portate. Per iniziare uno squisito sashimi di tonno e ravioli ripieni di foie gras conditi con carciofi e salsa poulette al tartufo, per passare poi alle capesante servite con una marinara di cozze e vongole e alle linguine con caviale nero oppure al tenero filetto di manzo con foie gras. Al Marina Social, InterContinental Dubai Marina si potrà gustare un menù fisso di sei portate che include ostriche “perle blanche”, finocchio marinato, aneto, mela Granny Smith con una scelta aggiuntiva di vini e spumanti.



Gastronomia afrodisiaca - All’ Aphrodisiacal Master Class, Armani Hotel scoprite il vostro nascente talento culinario ed entrate in cucina con lo chef Alessandro Salvatico per un corso interattivo di cucina. Rimboccatevi le maniche, affilate i coltelli e unitevi ad un gruppo esclusivo di amanti del cibo, vostri compagni per una mattinata. La master class segue il tema amoroso con un trio afrodisiaco di piatti a base di foie gras scottato con cioccolato al peperoncino, paccheri con triglie rosse, salicornia e pomodoro, aragosta scottata con asparagi bianchi e una riduzione di frutto della passione.



Gastronomia e "misticismo" - Vivi la magia e il misticismo del Rang Mahal di Atul Kochhar, dove il Il multi-premiato chef Amrish Sood presenta il menù a sette portate chiamato “Royal Love Stories“, accompagnato dal racconto di famose storie di romanticismo risalenti all’epoca degli imperatori Mughal, delle principesse di Rajput e naturalmente di Agra, la città dell'amore. Le coppie potranno godere di autista privato e di una selezione di regali scelti per l'occasione.



Gastronomia danzante - Con una vista panoramica a 360 gradi il Salsa al Level 43 Sky Lounge By Sheraton coccola le coppie con un menù gourmet di tre portate seguito da un’esclusiva lezione di Salsa. L’ Executive Chef Lesti Hastuti e il suo team hanno inventato uno speciale menù che si apre con un bicchiere di spumante insieme all’antipasto composto da un tris di ostriche Fin de Claire, cozze verdi e gamberi in camicia. Alla fine ci si scatena nella sensualissima Salsa.



Gastronomia sul mare - Grazie al più esclusivo pacchetto di cena romantica del resort Jumeirah Beach Hotel, si può trascorrere una serata sotto le stelle, un modo sicuro per impressionare qualsiasi amata. L'esperienza viene progettata su misura in ogni dettaglio e inizia con un accattivante viaggio in limousine, partendo dal punto della città che si preferisce. Un lussuoso viaggio attraverso le luci di Dubai aiuta a creare l'atmosfera e anticipa la grande serata che verrà. Una volta arrivati al resort, gli ospiti vengono accompagnati in una cabina privata davanti alla spiaggia, con vista sul Burj Al Arab Jumeirah e l'infinito Golfo Persico. Per tutta la serata ci saranno assistenti personali a disposizione degli ospiti. Verrà servito un menù di quattro portate preparato ad arte, con una selezione di antipasti accompagnati da una bottiglia di spumante e un’affascinante musica di sottofondo. Per finire in bellezza verranno forniti servizi complementari della luna di miele tra cui un presente speciale per lui e per lei.



Per maggiori informazioni: www.visitdubai.com