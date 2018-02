Dubai come non l abbiamo mai vista

Dubai, la multiforme capitale in perpetua trasformazione di uno dei sette emirati che compongono gli Emirati Arabi Uniti, si mostra secondo una prospettiva inconsueta e affascinante. Di certo in questo modo non l’abbiamo ammirata mai, almeno per oggi: data la rapidità della sua evoluzione, potrebbe cambiare… letteralmente sotto i nostri occhi. Tra arcipelaghi artificiali, grattacieli che spuntano come funghi e centri commerciali in perpetua trasformazione, è legittimo aspettarsi proprio di tutto.