Dormire nell’Eden? Ecco gli alberghi nei paradisi terrestri

06:00 - Vi intriga l'idea di soggiornare in luoghi isoliti, immersi nella natura più incontaminata? Dalle Maldive alle Seychelles, dalle Isole Cook a Mauritius, da Antigua all’Ecuador e al Perù, ecco dove potete dormire abbracciati dagli oceani o immersi nelle foreste. Luoghi dove la natura vi entra in camera.

Constance Le Prince Maurice a Mauritius - E’ ecosostenibile l’ultima essenza del lusso a Mauritius. Il Constance Le Prince Maurice - a 35 km dalla capitale Port Louis - è immerso in una proprietà privata di circa 60 ettari di natura incontaminata. I suoi giardini tropicali e calme acque turchesi della laguna si fondono perfettamente con l’entroterra dai contrasti affascinanti e con le splendide spiagge di sabbia bianca. Incantevole il ristorante galleggiante, costruito fra le mangrovie della riserva naturale, e inconsueta la Riserva ittica naturale situata nella parte ovest della struttura (www.constancehotels.com).



Jumby Bay Resort ad Antigua - Ovvero un’isola come Hotel: questo Resort a 5 stelle, situato su una meravigliosa isola privata a 8 minuti di barca da Antigua, può essere infatti affittato in esclusiva. Una privacy senza pari (www.jumbybayresort.com).



Constance Halaveli alle Maldive - Con le sue raffinate ville direttamente sull’acqua o affacciate sulla candida spiaggia maldiviana, il Constance Halaveli, resort eco-sostenibile, è la perla dell’atollo di Ari Nord. L’ambientazione è da mille e una notte, il servizio è a 5 stelle lusso, la cucina è di quelle che non si dimenticano (www.constancehotels.com).



Cap Juluca Resort ad Anguilla - Si affaccia sulla splendida Maundays Bay, la lunghissima spiaggia bianca recentemente annoverata tra le 10 spiagge più belle di tutti i Caraibi dal Caribbean Journal. Le sue camere, ville o suite del Resort, tutte vista mare, non distano mai più di 30 passi dal bagnasciuga (www.capjuluca.com).



Constance Lémuria alle Seychelles - Una natura lussureggiante, acque turchesi e distese di sabbia finissima intervallate da rocce di granito rosa o nero: questo è il paesaggio che accoglie gli ospiti al loro arrivo al Constance Lémuria, sull’isola di Praslin. L’hotel 5 stelle lusso vanta una delle spiagge più suggestive di tutto l’arcipelago, Anse Georgette, dove le tartarughe marine nidificano in totale tranquillità e sicurezza (www.constancehotels.com).



Aitutaki Lagoon Resort & Spa nelle Isole Cook - Boutique hotel rispettoso della natura in uno degli ultimi posti al mondo realmente lontani dal turismo di massa, le isole Cook, ha design raffinato ed esotico. Si trova su un’isoletta privata a 2 minuti di traversata dall’isola di Arutanga. Affacciato una spiaggia di sabbia bianca, nel cuore di un’incantevole laguna, partecipa al Green Globe Certification, un programma di certificazione che valuta oltre alle valenze ambientali delle strutture, anche quelle sociali e di patrimonio culturale locale (www.aitutakilagoonresort.com).



Constance Tsarabanjina in Madagascar - Su un’isola sacra a nord ovest di Nosy Be, il resort si articola in 25 ville affacciate su tre spiagge bianche che degradano nelle acque cristalline dell’Oceano Indiano, da cui emergono imponenti rocce scure che brillano al sole. Stupefacenti i fondali intorno all’isola, dove si resta incantati alla vista di coralli, stelle marine, pesci tropicali e tartarughe (www.constancehotels.com).



Mashpi Lodge in Ecuador - Per gli amanti delle vacanze ‘green’, questo lodge offre l’emozione di soggiornare immersi in una foresta pluviale, di incredibile e spettacolare biodiversità. Sofisticato e sorprendente resort contemporaneo, “confuso” tra le nubi di un bosco nuvoloso (particolare tipo di foresta pluviale che trattiene l’umidità e si caratterizza per la presenza costante di nuvole e nebbia), si trova a 1000 metri di altezza, a 3 ore dalla capitale Quito. A renderlo unico, oltre alla spettacolare vista, è il suo design: costruito secondo le ultime tecniche di edilizia sostenibile, si confonde armoniosamente con l’ambiente da cui prende energia e vitalità (www.mashpilodge.com).



Pacaya-Samiria Amazon Lodge in Perù - A Iquitos, nel cuore della Reserva Nacional Pacaya, articolato in accoglienti bungalow circondati dalla foltissima vegetazione della foresta peruviana, è la sistemazione ideale per chi cerca una vacanza tutta natura, in luoghi selvaggi. Un percorso su pedane sospese tra alberi collega le diverse zone della struttura (www.pacayasamiria.com.pe).



Shakti 360° Leti in India - Relais & Châteaux con una vista spettacolare sull’Himalaya, è un piccolo sogno a oltre 2.000 metri di quota, meravigliosa combinazione di tecniche di costruzione tradizionali e design contemporaneo. Si trova nello stato indiano dell’Uttarakhand, dominato dai 7000 della catena himalayana. Si alloggia in quattro pavillion-suite con patio privato, per chi vuole godersi la vista in silenzio, solitudine e totale tranquillità (www.shaktihimalaya.com).