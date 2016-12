17 febbraio 2015 Dormire dentro gli hotel più eccentrici Ci sono degli hotel nel mondo in cui ci si riposa in braccio all’acqua, all’aria, alla terra e anche al sacro fuoco dell’arte. E non solo Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - Esistono degli hotel stravaganti, bizzarri, alieni o semplicemente strampalati, che valgono il piacere di un viaggio soltanto per dormirci dentro. E, in più, si trovano in luoghi assolutamente affascinanti. Ecco una carrellata degli hotel più originali del mondo

Dormire dentro l’oceano – Capita alle Maldive all’Hilton Maldives Resort & Spa, situato in una delle isole più incantevoli dell’arcipelago Rangali. Un mare cristallino, con i pesci che vedrete guizzare sopra il vostro letto. Ma anche, per chi lo gradisce a pranzo e a cena (www.alphamaldives.com).



Dormire dentro la montagna – Molte proposte: una tutta italiana nella magnifica città che l’Unione Europea ha decretato Capitale della cultura per il 2019, Matera. L'hotel Sextantio- Grotte della Civita è stato ricavato ricavato nei Sassi, resi famosi dal film Il Vangelo secondo Matteo di Pasolini. Il sito perfettamente restaurato è confortevolissimo e a misura d’uomo (www.sextantio.it). Un’altra location straordinaria è Kagga Kamma, in Sudafrica, un hotel ricavato su speroni di roccia che fanno parte di una riserva naturale privata, per una vacanza immersi nel respiro della terra (www.kaggakamma.co.za). Oppure se volete sentirvi come una gemma nella sua locazione naturale, l’Hotel Alfina è un romantico “special class”, scavato nella roccia e progettato unicamente per fondere insieme la drammatica bellezza della Cappadocia, i camini di fata, primi insediamenti cristiani e la splendida posizione del sole. Molto mistico, eleganza rustica ma anche tanto comfort (www.hotelalfina.com).



Dormire dentro il ghiaccio – Le alternative per chi ama il brivido sono molte. La prima è in Italia, in provincia di Bolzano all’hotel Drumlerhof di Campo Tures (www.drumlerhof.com) dove si può vivere in prima persona l’esperienza di pernottare in un autentico igloo a 2.000 metri d’altitudine, avvolti in un caldo sacco a pelo. Sempre in un igloo, ma di vetro, con la speranza spesso esaudita di passare la notte ad ammirare le aurore boreali – siamo in Finlandia - all’hotel Kakslauttanen (www.kakslauttanen.fi), che vi accoglie in tradizionali chalet in legno le prime due notti, in speciale igloo di vetro la terza notte. Gli igloo possono ospitare 2 persone e sono equipaggiati con letti e bagno . Lo spettacolo del cielo stellato è assolutamente unico, anche senza aurora boreale (www.tucanoviaggi.com)



Dormire dentro l’arte – Dormire in un albergo che è una galleria d’arte dove ogni sala, ogni stanza, ogni dettaglio porta la firma di un autore diverso: tutto questo è sul lungomare di Pesaro, nel più originale “museo-albergo” d’Italia, l’ Alexander Museum Palace Hotel ( www.alexandermuseum.it) davanti al quale spiccano i 16 metri della stele in bronzo realizzata da Enzo Cucchi, maestro della Transavanguardia.



Dormire dentro…situazioni insolite - Dormire in una bolla, ad esempio: si può in Provenza, Louberon ed altre località nel sud della Francia. Un'esperienza romantica e confortevole, a tu per tu con la natura e sotto un cielo stellato, ma nel massimo comfort, come in un vero albergo (www.attrap-reves.com). Viaggiare dentro un treno, anche per 28 giorni? Non è uno scherzo: la sudafricana Rovos Rail vi porta da Cape Town fino in Namibia su un treno con carrozze che sono vere stanze di un lussuoso hotel in movimento. Il panorama cambia continuamente, il servizio è quello di un lussuoso cinque stelle: una confortevolissima avventura (www.rovos.com). Sempre in Africa, ecco il Lions Sand di Kingston dove potrete dormire apollaiati su un albero, in mezzo alla selvaggia savana del Parco nazionale Kruger, il più grande e suggestivo del Sudafrica (www.lionsands.com). Infine, potreste dormire anche in un aereo che non vola e che sembra precipitato nella foresta tropicale, in Costarica: per la precisione, si tratta di un Boeing 727 del 1965 conficcato a 20 metri da terra, nel Manuel Antonio National Park. Due esclusive camere da letto e un ingresso direttamente in cabina. Buon viaggio.