Dodici meraviglie della natura e i luoghi per ammirarle

1 SPIAGGIA BIOLUMINESCENTE - MALDIVE - Un fenomeno davvero spettacolare è la bioluminescenza delle onde che si infrangono sulla spiaggia o sulle scogliere, a causa della presenza di un particolare tipo di fitoplancton che colora di blu fosforescente le acque notturne. Il fenomeno si verifica alle Maldive e su alcune coste dell’Australia.



2 MOERAKI BOULDERS NUOVA ZELANDA - Questi curiosi massi sferici possono superare i due metri di diametro. La loro forma perfettamente rotondeggiante è dovuta al loro particolare processo di formazione: intorno a un nucleo di partenza si sono depositati strati di sedimenti secondo un processo simile a quello di creazione delle perle.



3 AURORA POLARE – CIRCOLI POLARI – Di solito si parla di aurora boreale, indicando il fenomeno di luminescenza del cielo che si osserva intorno al Polo Nord, ma lo stesso spettacolo si ammira anche in Antartide, e in questo caso si parla di aurora australe. In entrambi i casi si tratta di un fenomeno ottico, con bande luminose di svariate forme e colori, soprattutto rosso-verde-azzurro. La causa è l'interazione di particelle cariche (protoni ed elettroni) di origine solare con la ionosfera terrestre.



4 NUBI LENTICOLARI - IN TUTTO IL MONDO - Devono il nome alla loro forma "a lente" generata dalle cosiddette "onde orografiche", ovvero dal modellamento che i flussi d'aria in alta quota subiscono nei pressi delle montagne. Si formano in particolari condizioni di umidità e di flussi d’ari e regalano spettacolari onde nel cielo.



5 SPOTTED LAKE - COLUMBIA BRITANNICA - CANADA – Le curiose “macchie” che si osservano in questo bacino salato alcalino situato nella valle di Similkameen, conosciuto anche come Lago Kliluk, sono dovute alle alte concentrazioni di vari minerali e a sedimenti di solfato di magnesio, calcio e solfato di sodio. Il lago nei mesi estivi subisce una forte evaporazione; emergono così i depositi minerali di vari colori:, simili a giganteschi pois di varia colorazione.



6 CERCHI DELLE FATE – DESERTO DI NAMIBIA - Sono curiose zone circolari prive di vegetazione, circondate da un anello di erba alta: si osservano in alcune zone del deserto della Namibia meridionale. Non sono perenni, ma vivono dai 25 ai 70 anni. La loro causa è ancora misteriosa.



7 LAGO NATRON - TANZANIA - Il suo colore caratteristico, dal rosa al rosso scuro con striature bianche, è legato all'intensa evaporazione delle sue acque, da cui dipendono l'aumento di salinità del bacino e la conseguente proliferazione di particolari batteri contenenti un pigmento rosso. L'unico essere vivente che può sopravvivere in questo luogo è il fenicottero, che possiede una particolare protezione cornea su zampe e becco: l'acqua del lago è molto caustica per la pelle.



8 MIGRAZIONE DELLE FARFALLE MONARCA – CENTRO AMERICA - E’ il più lungo e spettacolare viaggio compiuto da un insetto: un volo di oltre cinquemila chilometri, dall’America Settentrionale al Messico e viceversa, per trascorrere l’inverno nelle temperature più miti del Centro America. L’andata e il ritorno vengono compiuti dallo stesso insetto, nel corso della sua vita, n compagnia di grandi numeri di altri esemplari della stessa specie.



9 PENITENTES – CILE, ARGENTINA – Queste curiose formazioni di neve e ghiaccio sono tipiche delle Ande e possono raggiungere un’altezza anche di cinque metri. Queste particolari stalagmiti, orientate tutte nella stessa direzione, si formano in vallate poco profonde, piene di neve e dove i raggi del sole arrivano con una forte inclinazione.



10 BOLLE DI GHIACCIO - LAGO ABRAHAM – CANADA – Questo spettacolare fenomeno si verifica in un bacino artificiale canadese. Nei mesi invernali l’acqua gela, imprigionando sotto la superficie centinaia di bolle di metano congelate, sprigionate dalle piante che vivono sui fondali.



11 PIETRE MOBILI - RACETRACK PLAYA – CALIFORNIA – In inglese sono chiamate sailing stones o sliding rocks: sono pietre anche di grandi dimensioni che scivolano per lunghi percorsi, senza intervento di uomini o animali, lasciando una evidente scia sul terreno. Il movimento non è ancora stato compreso completamente: si ipotizza che avvenga per effetto del vento che fa scivolare le pietre su un sottile strato di ghiaccio notturno, che si scioglie poi durante il giorno.



12 ARCOBALENO – IN TUTTO IL MONDO - E’ un fenomeno ottico e meteorologico abbastanza comune, ma sempre spettacolare ed emozionante. E’ un arco multicolore, rosso sull'esterno e viola sulla parte interna, senza transizioni nette tra un colore e l'altro. Si forma quando una goccia d'acqua rimasta in sospensione dopo un temporale è attraversata da un raggio di sole.