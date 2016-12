Dodici giorni per scoprire il Vietnam

E il viaggio proposto dalla Beteltours (www.beteltours.com.vn) parte da Hanoi, capitale del Vietnam, una città che è una miscela di oriente ed occidente con influenze cinesi e anche francesi, risalenti al periodo coloniale. Una città millenaria che sorge sulla riva destra del Fiume Rosso con moltissimi luoghi da ammirare: numerosi i palazzi dalla facciata severa e spoglia, tipici dell’era comunista ma non mancano gli edifici ultramoderni secondo la moda imperante nelle grandi metropoli del Sud-Est Asiatico.



Halong, meraviglia del mondo - La seconda tappa è una delle meraviglie del mondo: la meravigliosa baia di Halong in cui si arriva a bordo di una comodissima giunca: Halong è un'insenatura situata nel golfo del Tonchino, in territorio vietnamita. Fa parte della provincia di Quang Ninh e comprende circa 3000 isolette calcaree con numerose grotte carsiche. La baia si trova 164 km ad est della capitale Hanoi, non lontano dal confine con la Cina. Si passa quindi alla visita di Trang An, un’altra meraviglia vietnamita: in barca attraverso 9 grotte naturali scavate dal fiume nella roccia carsica in un ambiente ancora non toccato dal turismo di massa.



A spasso nelle antiche Hue e Hoi An - Ed ecco Hue, l’antica capitale della dinastia Nguyen, con una visita della Pagoda Thien Mu che si trova su una collina sulla riva del fiume e della tomba dell’Imperatore Minh Mang. Il pomeriggio e’ riservato per la visita dell’antica e suggestiva città di Hoi An. H?i An è tuttora una città piccola, ma attrae numerosi turisti che possono trovare prodotti dell'artigianato locale e farsi fare vestiti su misura, venduti a prezzo ridotto rispetto agli standard occidentali. Molti cybercafè, bar e ristoranti sono stati aperti nelle stradine della cittadina e lungo il fiume. I suoi edifici e le sue strade riflettono le influenze, sia indigene che straniere, che si sono combinate per creare questo sito realmente unico. Gli edifici di Hoi An, quasi interamente in legno, sono di notevole interesse poiché l’architettura tradizionale vietnamita si combina con le tecniche architettoniche di diversi paesi, soprattutto Cina e Giappone, i cui cittadini vi si sono stabiliti per il commercio. Nel 1999, il centro storico è stato dichiarato Patrimonio Mondiale dall'UNESCO.



La megalopoli Saigon - Saigon (che oggi si chiama Ho Chi Minh) oggi è una metropoli di quasi otto milioni di abitanti: per modernità, traffici ed economia è una vera capitale economica del sudest asiatico. Ma la sosta nella capitale può essere il momento giusto per scoprire la raffinata cucina vietnamita: sarà quindi possibile assaporare una grande varieta’ di zuppe, piatti a base di pollo o maiale, nel Sud del paese le pietanze sono spesso a base di pesce e frutti di mare. La preparazione dei piatti presenta un’attenzione particolare, l’utilizzo di aromi e spezie, quali citronella, zenzero, menta e “Nuoc Mam” (salsa di pesce) e’ molto diffuso. E il finale del viaggio riserva una magnifica crociera sul delta del fiume Mekong, circondati da una vegetazione lussureggiante. Senza dimenticare l’animatissimo mercato galleggiante di Cai Rang, uno dei più autentici del delta.