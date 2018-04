Dimmi che tipo sei e ti dirò dove andare in vacanza 1 IPERATTIIVO – Dolomiti: una vera maratona in bicicletta tra i monti Istockphoto 1 di 10 2 ESAUSTO – Sardegna Istockphoto 2 di 10 3 SPORTIVO – Mauritius Istockphoto 3 di 10 4 ROMANTICO – Santorini – Grecia - Scopri i tramonti più romantici del mondo. Istockphoto 4 di 10 5 LUCERTOLA – Messico - La bellezza della Riviera dei Maya Istockphoto 5 di 10 6 CONTEMPLATIVO – Kyoto – Giappone - Il bosco di bambù e le sue atmosfere zen Istockphoto 6 di 10 7 GOLOSONE - Singapore per il migliore street food del mondo Istockphoto 7 di 10 8 FESTAIOLO – Ibiza E Formentera Istockphoto 8 di 10 9 ACCASATO – Austria - Tante strutture per i bambini Istockphoto 9 di 10 10 ESPLORATIVO - Australia Istockphoto 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

1 IPERATTIIVO – Dolomiti - Tra le montagne più famose del mondo si possono fare mille sport, anche di grande impegno atletico. Trekking, biking, arrampicata, canyoning. In particolare, per chi ama il biking, nel mese di luglio c’è la Maratona delle Dolomiti: un percorso di oltre 130 chilometri da percorrere in bicicletta insieme ad altri 9mila concorrenti.



2 ESAUSTO – Sardegna - I colori intensi della natura sono un vero toccasana per l’umore: mentre il maestrale che soffia incessante sull’isola porta una vera sferzata di energia rigenerante.



3 SPORTIVO – Mauritius – In questa isola di paradiso si possono praticare moltissimi sport acquatici, ma anche fare lunghe passeggiate nella natura. Gli appassionati di golf trovano qui alcuni dei campi più belli del mondo.



4 ROMANTICO – Santorini – Grecia – E’ considerata l’isola più romantica del Mediterraneo, grazie soprattutto alla bellezza dei suoi tramonti. I villaggi pittoreschi e un mare incantevole fanno il resto: l’unico pericolo è innamorarsi… dell’isola e non voler più ripartire.



5 LUCERTOLA – Messico – La riviera dei Maya ha spiagge incantevole di sabbia bianca e un mare fantastico, turchese e limpidissimo. Unica accortezza: proteggere accuratamente la pelle con un buon schermo solare: l’aria è limpidissima e il sole può fare davvero dei brutti scherzi.



6 CONTEMPLATIVO – Kyoto – Giappone – Una passeggiata nel celebre bosco di bambù è un invito al rilassamento e allo spirito zen. Un luogo magico e di grande fascino spirituale.



7 GOLOSONE - Singapore – Questa città stato, crocevia di popoli, è un grande melting pot di culture e di stili, anche alimentari. Qui si possono gustare gli street food migliori e più trendy del mondo.



8 FESTAIOLO – Ibiza E Formentera – Non occorre andare troppo lontano per divertirsi in uno di queste celebri isole del divertimento. E se la notte trascorre tra discoteche e feste in musica, di giorno si può sempre sonnecchiare in spiaggia.



9 ACCASATO – Austria – E’ uno dei Paesi più attrezzati per le famiglie con bambini. I kinder hotel, con attività per bambini e attrezzature ad hoc per i piccolissimi, sono una grande risorsa per il divertimento dei figlioli e per il riposo dei genitori.



10 ESPLORATIVO - Australia – Un intero continente da scoprire, tra natura selvaggia e orizzonti senza confini, con luoghi ancora quasi inesplorati dove anche il pericolo può essere in agguato.