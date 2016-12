Dimenticanze in aereo: gli incredibili oggetti rimasti tra le nuvole

Mamma, l'ho perso in aereo? - C'è chi perde l'aereo, e chi invece perde qualcosa in aereo, e i numeri parlano chiaro: ogni anno, oltre 30.000 oggetti vengono smarriti sui voli British Airways in partenza e in arrivo al solo aeroporto di Londra Heathrow – e il periodo peggiore dell'anno in cui i passeggeri tendono a essere più smemorati è proprio quello tra la primavera e l'estate.



Ma cos'è che viene dimenticato più spesso? - La compagnia inglese ha effettuato una ricerca sui lost items a bordo dei suoi aeromobili e ha condiviso una top ten degli oggetti più strani che sono stati identificati come smarriti nel 2015. Lo staff della compagnia aerea britannica ritrova ogni tipo di oggetto a bordo. British Airways offre una generosa franchigia per il bagaglio a mano ma, nonostante questo, molti oggetti personali restano fuori dalla valigia e non ce la fanno a concludere il viaggio. La compagnia aerea britannica si impegna costantemente per riunire l'oggetto al suo proprietario - indipendentemente da quanto insolito esso possa essere!



La top10 delle amnesie - iPad, iPhone, orologi, cappotti e gioielli sono le tipologie di oggetti che vengono smarrite più frequentemente, ma alcuni dei passeggeri perdono cose molto più strane. Ecco la lista delle 10 cose più bizzarre lasciate in aereo:

1. Una scatola di salsicce tedesche

2. Un massaggiatore a infrarossi

3. Un contenitore per dentiera

4. Un elmetto da cavallerizzo

5. Una stuoia blu da yoga

6. Un paio di bastoncini da nordic walking

7. Due cappelli da cowboy in feltro

8. Un seggiolino per auto da bambino

9. Un libretto delle preghiere della sera e della mattina

10. Un arazzo



Per avere un'idea della quantità di oggetti lasciati a bordo, basti pensare che solo nel mese di Gennaio 2015, e sui soli voli in arrivo e in partenza da Londra Heathrow, sono stati ritrovati oltre 239 iPad, più di 93 iPhone, circa 36 BlackBerry e numerosi iPod e Kindle – ognuno di questi numeri va poi moltiplicato per 12 per capire la mole di effetti personali smarriti ogni anno a bordo.