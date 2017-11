Dieci villaggi da fiaba ai quattro angoli del mondo Istockphoto 1 di 10 Istockphoto 2 di 10 Istockphoto 3 di 10 Istockphoto 4 di 10 Istockphoto 5 di 10 Istockphoto 6 di 10 Istockphoto 7 di 10 Istockphoto 8 di 10 Istockphoto 9 di 10 Istockphoto 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

BIBURY - GRAN BRETAGNA - E' un villaggio della contea inglese del Gloucestershire, situato lungo il corso del fiume Coln. Fu definito dallo scrittore William Morris "Il più bel villaggio d'Inghilterra".



ROTHENBURG OB DER TAUBER - GERMANIA - Le case del centro storico di questa graziosa cittadina tedesca, situata nel Land della Baviera, sono di epoca medievale: con i loro colori pastello sembrano fatte di marzapane.



ZALIPIE - POLONIA – Oltre cento anni fa le donne di questo villaggio della Polonia meridionale hanno cominciato a decorare le facciate delle loro casette dipingendovi fiori multicolori. Ormai tutte le case del villaggio sono letteralmente sbocciate in incantevoli decori.



SIGHISOARA - ROMANIA – Sorge nella regione storica della Transilvania. Il suo centro storico conserva l’impianto medievale, con piccoli edifici coloratissimi e pittoreschi.



HALLSTATT - AUSTRIA - Stretto tra lago e montagne, questo paese dell’Alta Austria sembra davvero abitato da fate e ninfe ed è inserito tra i Patrimoni dell’Umanità Unesco.



TELLARO – ITALIA - All’estremità del Golfo di La Spezia, questo antico borgo di pescatori raccoglie tutte le suggestioni e il profumo del mar Ligure, tra vicoli tortuosi e casette colorate.



RIQUEWIHR - ALSAZIA – Con le sue case a graticcio di epoca cinquecentesca è uno scenario magico che a Natale si trasforma in un presepe di luci e decorazioni.



GOREME – TURCHIA - Questi piccolo villaggio della Cappadocia sorge tra le singolari concrezioni di roccia note come “camini delle fate”. I primi insediamenti risalgono ad epoca romana.



SHIRAKAWA - GIAPPONE – Antico villaggio storico, inserito nell’elenco dei Patrimoni dell’Umanità Unesco. E’ celebre per le sue case con il tetto spiovente in paglia, che ricorda due mani giunte in preghiera.



FENGHUANG – CINA – Il nome di questa città significa “Fenice” e viene da un’antica leggenda: due esemplari di questo uccello magico volando sopra la città la trovarono così bella da fermarvisi. La città è davvero meravigliosa e situata in uno scenario naturale mozzafiato.