Dieci paradisi ancora segreti ai quattro angoli del mondo

06:00 - Ci sono luoghi al mondo in cui la natura dà spettacolo. Alcuni si trovano in paesi remoti, in pieno Oceano e ai confini del mondo, altri sono più vicini a noi e risultano più facili da raggiungere. La maggior parte sono ancora sconosciuti o, per lo meno, poco noti: eccone una carrellata, da inserire nella nostra wish list o almeno da sognare.

MOLOKAI – HAWAII - E’ la quinta isola per dimensioni dell'arcipelago, in pieno Oceano Pacifico; è tra le meno battute dal turismo e quindi ancora incontaminata. Il suo nome significa “Isola Amichevole”; nel 2007, secondo gli esperti di turismo sostenibile della rivista National Geographic Traveler, l'isola è stata classificata al decimo posto nella classifica dei luoghi al mondo in cui il turismo è più sostenibile.

.

PANAJACHEL, GUATEMALA - La città, costruita sulle sponde di un lago e dominata da un imponente vulcano, offre panorami splendidi e ottime attrezzature turistiche..

.

AITUTAKI - ISOLE COOK, SUD PACIFICO - Questo incantevole atollo corallino nell'arcipelago delle isole Cook, ha appena 2000 abitanti. L'isola è caratterizzata dai motu, rilievi sabbiosi coperti di vegetazione lussureggiante, e splendide spiagge coralline che fanno dell'isola un vero paradiso per le vacanze..

.

MIMAMISHIMA - OGASAWARA-MURA, GIAPPONE - Fa parte della prefettura di Tokyo, nell'arcipelago subtropicale delle isole Bonin. L'arcipelago non è mai stato unito alla terraferma, per cui ospita specie vegetali e animali uniche. Per questo motivo le isole sono note anche come "Galapagos d'Oriente"..

.

BROOME è una città australiana, situata nella regione di Kimberley, nella parte occidentale del continente. Si affaccia sulla baia di Roebuck Bay ed è uno dei principali luoghi al mondo per la pesca delle perle. Qui si trovano splendide spiagge: la più famosa è Cable Beach, così chiamata perché qui venne posato nel 1889 il cavo telegrafico sottomarino che collegava l'Australia a Singapore e quindi all'Inghilterra, madrepatria della maggior parte dei coloni australiani. Su questa costa le maree hanno una consistenza notevole, che arriva a nove metri di estensione..

.

KAIKOURA - ISOLA DEL SUD, NUOVA ZELANDA - Si trova sulla costa orientale dell'Isola: un particolare gioco di correnti marine attira in questa zona una grande varietà di specie acquatiche, tra cui le balene. ISOLA DELLA RÉUNION, AFRICA - La natura lussureggiante dell'isola della Reunion, nell'arcipelago delle Mascarene, nell'Oceano Indiano, offre scorci di straordinaria e selvaggia bellezza. L'isola si trova a est del Madagascar e a circa 200 chilometri a sud ovest di Mauritius..

.

CATTARO, MONTENEGRO - Situata sulla costa adriatica, è un'antica città marittima circondata da antiche e poderose mura. La città, Patrimonio dell'umanità Unesco, si specchia sulle acque delle Bocche di Cattaro, una spettacolare e sinuosa insenatura perfettamente protetta, simile ai fiordi norvegesi..

.

LAGHI DI PLITVICE - CROAZIA - Il Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice si trova nell'entroterra croato, a circa 140 km da Zagabria e 200 da Spalato, in un territorio di fitti boschi, in un ricco reticolo di corsi d'acqua, laghi e cascate. Una natura fiabesca, perfettamente attrezzata per la visita, e inserita nella lista dei Patrimoni dell'umanità Unesco.