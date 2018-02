Dieci luoghi remoti e bellissimi ai quattro angoli del mondo

Si trovano ai quattro angoli del mondo, in luoghi lontani e a volte difficili da raggiungere anche per i grandi viaggiatori. Ci sono le dune bianchissime dell’isola Aitutaki , nell’arcipelago delle Cook, oppure gli scenari surreali disegnati dalle rocce del Parco Nazionale di Gunung Mulu, in Malesia , o ancora la bellezza selvaggia del Fiordo di Tracy Arm, in Alaska . Scoprili tutti nella nostra gallery.

Dieci luoghi della terra, remoti e bellissimi 1 - Tapuaetai - Isole Cook: dune di sabbia bianca e mare turchese Istockphoto 1 di 10 2 Kaikoura - Nuova Zelanda: panorami selvaggi e coste rocciose Istockphoto 2 di 10 3 Isole Cocos - Australia : quasi disabitate Istockphoto 3 di 10 4 Parco Nazionale di Gunung Mulu – Malesia: una geologia spettacolare Istockphoto 4 di 10 5 Panajachel - Guatemala: sul lago Atitlán, uno dei più belli del mondo Istockphoto 5 di 10 6 Molokai - Hawaii - Stati Uniti: intatta e quasi disabitata Istockphoto 6 di 10 7 Fiordo di Tracy Arm - Alaska : gelido e bellissimo Istockphoto 7 di 10 8- Socotra - Yemen: ha gli alberi più bizzarri della terra. Istockphoto 8 di 10 9 Isole Svalbard - Norvegia: sono le terre abitate più a nord del pianeta. Istockphoto 9 di 10 10 Oymyakon - Siberia : è uno dei luoghi più freddi della terra, con - 69,9 gradi. Istockphoto 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

1 - Tapuaetai - Isole Cook – E’ una delle 22 piccole isole che compongono l’atollo di Aitutaki nell’arcipelago delle Cook, nel Pacifico meridionale. Comprende un'isola principale, una laguna turchese e la barriera corallina circostante, brulicante di fauna marina. Dall’isola principale è possibile raggiungere in barca alcune piccole isole disabitate chiamate motu, tra cui la minuscola Tapuaetai, nota per le spiagge di sabbia bianca.



2 Kaikoura - Nuova Zelanda – Questa piccola città (ha una popolazione di circa 2.000 abitanti), sorge nell’Isola del Sud. L’isola è molto montuosa: a poca distanza dal centro abitato si trova una penisola presso la quale si forma un gioco di correnti marine che attira una moltitudine di specie acquatiche, tra scenari rocciosi e selvaggi.



3 Isole Cocos - Australia - Il Territorio delle Isole Cocos, conosciute anche con il nome di Isole Keeling, è costituito da due atolli e 27 isole coralline: si trova nell’Oceano Indiano, a metà strada tra Australia e Sri Lanka. Solo due delle isole dell'arcipelago sono abitate: West Island, che ha una popolazione europea, e Home Island che ospita una comunità indigena malese. Il luogo è davvero il paradiso in terra.



4 Parco Nazionale di Gunung Mulu – Malesia – Il Parco si trova nello stato di Sarawak, nella parte settentrionale dell’isola del Borneo; conserva uno dei sistemi geologici più spettacolari al mondo, con importanti grotte di origine carsica e spettacolari pinnacoli di roccia, nel mezzo di una foresta equatoriale.



5 Panajachel - Guatemala – Questa piccola città fa parte del dipartimento di Sololá e il suo primo nucleo fu fondato verso la metà del XVI secolo. Sorge sulla sponda settentrionale del Lago Atitlán, uno degli specchi d'acqua dolce più belli del mondo



6 Molokai - Hawaii - Stati Uniti – E’ la quinta isola per dimensioni dell'arcipelago delle Hawaii. E’ scarsamente popolata, con appena 7.255 abitanti (secondo dati del 2010) la maggior parte dei quali sono nativi Hawaiiani. Soprannominata “isola amichevole”, Molokai è una delle più intatte, ma anche delle meno sviluppate, fra le isole maggiori.



7 Fiordo di Tracy Arm - Alaska – E’ lungo oltre 48 chilometri e per un quinto è ricoperto dai ghiacci. Nei mesi estivi, con la risalita delle temperature, le acque sono costellate di iceberg, anche di grandi dimensioni.



8- Socotra - Yemen - L’isola si trova in pieno Oceano Indiano, a 200 miglia al largo del Corno d’Africa. Conserva una fauna endemica davvero curiosa, con alberi dalle forme bizzarre. Oltre alla Dracaena cinnabari che sembra un ombrello rovesciato, sono da osservare gli “alberi-bottiglia”. Fanno da cornice splendide spiagge con dune di sabbia bianca. Purtroppo l'isola è quasi off limits per i turisti: appartiene allo Yemen e l'instabilità di questo stato rende sconsigliabile il viaggio.



9 Isole Svalbard - Norvegia - Le Svalbard (in italiano anche Svalbarde) sono un arcipelago del mare Glaciale Artico: fanno parte della Norvegia e costituiscono le terre abitate più a nord della terra. Le più grandi sono Spitsbergen (39 000 km²), Nordaustlandet (14 600 km²) ed Edgeøya (5 000 km²).



10 Oymyakon - Siberia - E' un villaggio situato nel Nord-est della Repubblica di Sacha-Jacuzia nella Siberia Orientale e ha circa 800 abitanti. E uno dei luoghi più freddi del pianeta: qui è stata registrata la temperatura record di −69.2 °C .