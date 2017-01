Dieci città in cui fare festa nel 2017

Celebrano, come Mosca, un anniversario storico, oppure sono state nominate come Mantova Capitali della cultura, oppure ancora ospiteranno come Cardiff un impedibile avvenimento sportivo: ecco i motivi per cui varrà la pena di visitare nel 2017 queste dieci città, selezionate con il supporto del motore di ricerca di voli e hotel jetcost.



Aarhus (Danimarca) - La seconda città più grande della Danimarca è la capitale europea della cultura 2017. La città ha già pronto un programma con più di 350 eventi, di cui la metà gratuiti. Ci saranno spettacoli di teatro e danza, concerti, opera, appuntamenti di letteratura, sport e gastronomia. Tanti i progetti, tra cui è prevista l’apertura di nuovi spazi al Museo ARoS, ma l’offerta è variegata, dal caratteristico quartiere “Iceberg”, all’innovativa biblioteca Dokk1 nella zona del porto, al centro storico restaurato. Con lo slogan “Let’s Rethink” (“Ripensiamo”) e con l'obiettivo d’ispirare la diversità e la sostenibilità, Aarhus ha preparato un ricco programma con un budget iniziale di 61 milioni di euro.



Bordeaux (Francia) - Gli esperti viaggiatori delle guide Lonely Planet l’hanno scelta come destinazione più attraente da visitare nel 2017, e la città di Bordeaux si prepara a non deludere. E’ stata definita la “Bella Addormentata” ma è perfettamente sveglia e pronta a mostrarsi. Bordeaux ha alcuni tra gli edifici storici meglio conservati della Francia, fatta eccezione di Parigi. La nuova linea LGV Sud-Ovest, che entrerà in funzione a metà del 2017, e che collegherà la città alla rete europea di treni ad alta velocità, ridurrà il tempo di viaggio da Parigi a sole due ore. Inoltre, la recente apertura della “Cité du Vin” (la Città del Vino), a ridosso della Garonna, conferma la volontà di eleggerla a meta prediletta del turismo enogastronomico che vuole far conoscere le sue tradizioni e prelibatezze.



Buenos Aires (Argentina) - La capitale argentina ha ottenuto il titolo di capitale latino-americana della cultura gastronomica 2017, ereditandolo dalla spagnola Merida. Tante le attività che si svolgeranno in città durante tutto l’anno, tra queste il Congresso sulla gastronomia del XXI secolo, la visita di famosi chef di America, Spagna e Portogallo, una Fiera gastronomica regionale e molti altri appuntamenti che puntano a promuovere i prodotti locali nel panorama internazionale. Con i suoi tipici barbecue, le caratteristiche osterie, i bistrot di cucina fusion, i locali in stile americano o le pizzerie, i celebri bar, i cocktail innovativi, i mercati biologici e le fiere, Buenos Aires è ormai da alcuni anni una delle destinazioni preferite del turismo gastronomico e culturale.



Cardiff (Regno Unito) - Il 2017 non è l'anno dei mondiali o degli europei di calcio, ma questa città gallese, che si trova geograficamente alla stessa altezza di Londra, ma sulla costa occidentale, ospiterà la finale di Champions League 2017, sabato 3 giugno alle ore 20:45. L'attrazione principale sarà il Millennium Stadium, una struttura imponente e impressionante con tetto retrattile, il più grande del mondo. A pochi metri dallo stadio c’è il Castello di Cardiff, costruito nel 1091 e ristrutturato in epoca vittoriana. Tutto intorno si possono visitare gli eleganti portici di epoca vittoriana, pieni di negozi e invitanti caffè.



Mantova (Italia) - Finisce il 2016 come capitale europea della cultura e nel 2017 diventa parte della Regione europea della gastronomia insieme a Bergamo, Brescia e Cremona, in pratica la Lombardia orientale. E non c’è da stupirsi, a Mantova ci sono oltre 22 ristoranti stellati Michelin, 25 Denominazioni d’origine controllata e molte altre DOP e IPG. Cultura e gastronomia qui sono ben collegate, la cucina viene considerata infatti una parte integrante dell’identità culturale di questa regione. Inoltre, altro motivo per visitare Mantova nel 2017, è che secondo un recente sondaggio è la città con la miglior qualità della vita.



Merida (Messico) - Nel Sud del Paese, nella penisola dello Yucatan, è una città coloniale tutta “vestita” di bianco, piena di aromi e sapori della sua cucina tradizionale e che offre a tutti coloro che le fanno visita delle esperienze magiche; Merida, recentemente nominata capitale americana della cultura 2017, è l'unica città al mondo ad aver ricevuto questo titolo due volte. Il riconoscimento culturale viene assegnato ogni anno a una città nelle Americhe che si è particolarmente distinta per la sua ricchezza di valori, diversità e tradizioni. E nella “città bianca” si possono trovare ogni giorno attività gratuite culturali: folklore, musica, danza, escursioni e tante altre cose che stimolano i sensi.



Mosca (Russia) - Anche se le rivoluzioni sono un lontano ricordo, in tutto il paese, e in particolare nella sua capitale, Mosca, nel 2017 si celebra il centenario della Rivoluzione russa (febbraio-ottobre 1917), una ricorrenza che non mancherà di destare attenzione. Mosca, che nel 2017 ospiterà la Fifa Confederations Cup e la Coppa del Mondo 2018, si propone di diventare una metropoli ultramoderna, capace di spiccare per lo stile della sua architettura imponente. La città diventerà eccezionalmente ben collegata, grazie al raddoppio dell’aeroporto Domodedovo e a una nuova linea della metropolitana e nasceranno nuove attrazioni come il Moscow Polytechnic Museum and Educational Centre in un edificio spettacolare nell’area delle Colline dei Passeri.



Pafos (Cipro) - Il motto di Pafos per il 2017, anno in cui è stata eletta anche lei capitale europea della cultura, è "Linking continents - Bridging cultures” (“Unire i continenti - Costruire ponti tra le culture). Paphos ha un ricco patrimonio storico e numerose attrazioni, tra cui resti di templi, castelli, fortezze, anfiteatri, i famosi mosaici d’epoca romana di Afrodite e il sito archeologico di Kato Paphos, inserito nella lista dell’Unesco dei patrimoni dell’Umanità. Guardando avanti al 2017, secondo le ricerche di Jetcost, verranno realizzati numerosi progetti per le infrastrutture e sarà costruito un nuovo teatro.



Fatima (Portogallo) - Il 13 maggio 2017 si festeggia il centenario delle apparizioni della Vergine ai tre pastorelli, occasione in cui, quasi certamente, arriverà in visita anche Papa Francesco, che sarà il quarto Papa a venire qui. Il culto di Fatima, che si trova a circa 130 chilometri da Lisbona, è nato tra il 13 maggio e il 13 ottobre 1917, quando tre bambini portoghesi, Lucia, Giacinta e Francisco, dissero di aver assistito a diversi apparizioni della Vergine. Per i 100 anni, oltre alle celebrazioni religiose e ai pellegrinaggi, ci sarà un ricco programma culturale che comprende concerti, mostre, teatro e conferenze.



Pistoia (Italia) - Famosa anche come la “piccola Firenze”, Pistoia non ha nulla da invidiare alle altre città della Toscana e merita sicuramente una visita nel 2017, anno in cui è stata eletta Capitale della cultura italiana. La concentrazione d’arte e architettura di Pistoia basterebbe da sola ad attirare molti visitatori, ma è sempre rimasta un po’ oscurata dalla vicina Firenze. Pistoia è famosa soprattutto per le sue risorse artistiche di grande valore, il forte spirito comunitario e imprenditoriale della sua gente. E’ una di quelle piccole città con forte carisma e una cultura molto dinamica. Il suo simbolo è la cattedrale del XII - XIII secolo, con lo straordinario pulpito di Giovanni Pisano.