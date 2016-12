Destinazione Key West, nella calda Florida

16:19 - Nominata località invernale con il miglior clima degli Stati Uniti dal "Farmers’ Almanac", Key West e l’omonima isola, nel sud della Florida, sono la destinazioni più meridionali di tutti gli Stati Uniti. Rifugio di Hemingway fra il 1931 e il 1939, Key West è la meta ideale per chi cerca il perfetto mix fra natura, storia e fascino tropicale.

Sono tanti i motivi che fanno sì che Key West venga chiamata "paradiso subtropicale". Al di là della sua posizione geografica (è infatti situata vicino sia a Cuba che a Miami), sono il clima, le bellezze naturali, le diversità culturali, l'architettura, una confluenza unica di storia, a rendere l'isola una meta lontana dal mondo di tutti i giorni. Tutte queste ragioni hanno fatto sì che diventasse un rifugio per scrittori, artisti e spiriti liberi alla ricerca di un posto per rigenerare la mente, il corpo e l'anima. Ernest Hemingway, Tennessee Williams, Elizabeth Bishop, Robert Frost e Jimmy Buffett sono solo alcuni dei nomi famosi che hanno trovato conforto e ispirazione nella città insulare. Per chi volesse scoprire qualcosa di più sul grande romanziere novecentesco, il consiglio è quello di recarsi all'Ernest Hemingway Home & Museum, la vecchia abitazione coloniale di Hemingway, oggi trasformata in un curioso museo aperto al pubblico. Interessante da vedere anche la casa appartenuta all'ex presidente Truman trasformata anch'essa in un museo chiamato Little White House. Anche se non tutti i suoi abitanti più famosi sono stati sepolti qui, merita comunque di essere visitato il cimitero che è considerato uno dei più bizzarri degli Stati Uniti. Il Key West Cemetery ha la caratteristica di veder campeggiare sulle tombe epitaffi originali come ad esempio "I told you I was sick" oppure "Devoted fan of singer Julio Iglesias".



LE SPIAGGE – Sono lunghissime, sabbiose e con un mare cristallino. Impossibile rinunciare alle immersioni. Basta recarsi sulla costa meridionale che è più ricca di specie vegetali sottomarine e di pesci colorati. La Key West è una delle migliori aree per la pesca e comprende anche un relitto che si cela sotto l’acqua, l’ U.S.S. Vandenberg. Ogni anno sull'isola si tengono diversi eventi di una certa importanza, famosissima la regata della Key West Race Week.



TRA MERCATINI E VITA MONDANA - La più popolosa e turistica delle Florida Keys è il posto giusto per chi è alla ricerca della mondanità. Ogni sera a Mallory Square va in scena la cosiddetta "Sunset Celebration": grazie alla posizione privilegiata di questa piazza si può ammirare il sole che tramonta nelle acque del Golfo del Messico. In occasione di questo evento naturale si radunano in piazza anche artisti di strada, cartomanti ed altri intrattenitori che allestiscono dei veri e propri palcoscenici dove inscenano tragedie, musical e commedie. Vengono inoltre improvvisati banchetti con cibo da asporto. La piazza è un luogo da visitare per la sua unicità e bellezza, tra mercatini, shopping center, bar e ristoranti, hotel e negozi,oltre alla vista sul mare che spazia sulle isole vicine. Nelle immediate vicinanze si trovano locali famosi come Sloppy Joe's o Captain Tony's Saloon: da qui la vista sul mare è da togliere il fiato. E' questo il baricentro della movida, si susseguono feste ed è qui che i ragazzi si danno appuntamento, il divertimento sfrenato fino all'alba è assicurato!



IL CLIMA - Le temperature sono tropicali, caldo e umido per tutti i dodici mesi dell'anno. I mesi più caldi sono luglio e agosto durante i quali le temperature massime superano abbondantemente i 30 gradi, mentre le minime non scendono quasi mai al di sotto dei 26. In estate si verifica la maggior parte delle precipitazioni, con circa 650 mm di pioggia su un totale di 1.000 mm che cadono tra giugno e l'inizio di ottobre. Inoltre in questa stagione è alto il rischio di uragani. Il periodo migliore per recarsi a Key West è quello compreso tra dicembre e maggio, quando il caldo è meno opprimente e le precipitazioni sono più scarse.



COME ARRIVARCI - Sull'isola si trova il principale aeroporto dell'arcipelago, il Key West International Airport, dove ogni giorno atterrano voli provenienti da alcune delle maggiori metropoli USA. Un metodo alternativo per raggiungere Key West può essere l'autobus con partenza da Miami, una tratta ottimamente servita con parecchie corse al giorno. Si impiegano all' incirca 5 ore per coprire gli oltre 250 km del percorso. Decisamente più avventuroso è il viaggio in traghetto, mentre muovendosi con mezzi propri dal continente, si può godere degli incantevoli scorci che si ammirano dal Seven Mile Bridge, il famoso ponte solcato dall'autostrada U.S.1 che collega tutte le isole principali delle Keys.



Per maggiori informazioni: www.fla-keys.it



Per sapere in tempo reale il meteo: www.meteo.it