Dal neon ai cuori infranti: i musei più strani al mondo

Museo dei cuori infranti – Zagabria (Croazia) - Il Museo dei cuori infranti è dedicato al fallimento delle relazioni d'amore e gli oggetti esposti sono proprio oggetti personali lasciati da crack matrimoniali provenienti da tutto il mondo. È stato fondato da due artisti di Zagabria, un uomo e una donna, che un tempo formavano una coppia. Dopo essersi lasciati non sapevano cosa fare degli oggetti che avevano in comune e venne loro l'idea di una mostra che mostrasse al mondo gli oggetti della loro storia. Dopo un tour mondiale di grande successo e molti oggetti ricevuti in dono, questa mostra nel 2010 ha la sua sede fissa in un bel palazzo della Città Alta e subito dopo anche il premio per il museo più innovativo d'Europa. Chi visita questa curiosa esposizione e ha il cuore infranto può lasciare un oggetto che racconta la storia della sua relazione.



National Leprechaun Museum – Dublino (Irlanda) - Una città che, in quanto a storie magiche e misteri, non è secondo a nessuno è Dublino: qui non a caso si trova il National Leprechaun Museum. Il Leprechaun è folletto/gnomo tipico della tradizione irlandese che si diverte a fare scherzi alle persone e che di solito nasconde grandi tesori, spesso seppelliti alle estremità di un colorato arcobaleno. Questo divertente museo, fa diventare i visitatori Leprechaun per un giorno: ci si può infatti accomodare intorno a tavoli giganti, ci si arrampica su una collina incantata, si nuota in una pentola piena d’oro e si passeggia addirittura attraverso un coloratissimo arcobaleno.



Mondi di Cristallo Swarovski – Wattens (Austria) - I preziosissimi cristalli Swarovski nascono a Wattens, in Austria, dove è stato creato nel 1995 Mondi di Cristallo Swarovski, un luogo in cui il cristallo diventa un’esperienza da vivere con tutti i sensi. Questo regno della fantasia ha già regalato momenti d’incanto a oltre 13 milioni di visitatori. Attraversando il Gigante all’entrata le Camere delle Meraviglie. Ad attendere i visitatori ci sono opere d’arte realizzate da artisti provenienti da tutto il mondo utilizzando i cristalli, come il particolarissimo teatro meccanico Mechanical Thatre o l’emozionante Sala Blu. Da vedere assolutamente la Nuvola di Cristallo, ipnotico capolavoro di 1.400 metri quadri, costituito da oltre 800.000 cristalli Swarovski inseriti a mano, che fluttua su una nera vasca a specchio. Per la voglia di giocare dei più piccoli, ecco ad esempio il Pianoforte della natura, un grande strumento sonoro che ricorda la musicalità della natura, una torre giochi unica nel suo genere e un intricato labirinto.



Neon Museum - Las Vegas (Stati Uniti) - Oltreoceano, centinaia di insegne retrò, coloratissime e di moltissime forme, illuminano di luci multicolori il curioso Neon Museum di Las Vegas. Questo insolito museo racconta la storia di Las Vegas attraverso l’esposizione di una serie infinita di insegne, che caratterizzavano vari edifici della famosa città del divertimento del Nevada. Ci si incammina all’aperto fra gigantesche insegne vintage e pop, di casinò, ristoranti, locali notturni, store, esposti in quasi tre ettari attorno al futuristico edificio de La Concha Lobby. Testimonianze salvate dal degrado del tempo, storicamente significative del passato della città.



Museo Subacuatico de Arte – Cancun (Messico) - Fondato nel 2009, il MUSA (Museo Subacuatico de Arte) è un luogo magico. Oltre 500 sculture sono state adagiate sul fondo di uno dei più bei mari del mondo, al largo delle coste messicane, e sono ormai parte integrante del parco subacqueo. Le statue infatti sono di un materiale particolare che favorisce lo sviluppo del corallo e attira pesci e esseri marini, la cui sopravvivenza è minacciata dai danni causati alla barriera corallina non protetta dalle attività dell’uomo. Le statue si possono vedere grazie a tour su barca con il fondo trasparente. Sicuramente il modo più affascinante di vederle è comunque immergersi per ammirare le opere da vicino: vengono organizzate immersioni guidate.



Le Montagne Fiammeggianti – Turpan (Cina) - Alle Montagne Fiammeggianti, una delle grandi attrazioni naturalistiche dello Xinjiang, è dedicato un inconsueto Museo/ parco turistico, costruito proprio davanti al loro scorcio più spettacolare per valorizzarle, con tanto di percorsi esplicativi con affreschi e sculture, negozietti di souvenir, ristori. Lunghe un centinaio di km, alte sui 500 metri, sono così chiamate perché l’arenaria di infinite sfumature rosso e arancio di cui sono composte forma disegni che ricordano le fiamme. Si trovano vicino alla città di Turpan, a 154 m sotto il livello del mare nella depressione più bassa del mondo dopo il Mar Morto, in uno dei posti più caldi e secchi della Cina.