Dal Baltico alle Galapagos crociere da sogno

Un parco in mezzo al mare- L' Allure of the Seas di Royal Caribbean (http://www.royalcaribbean.it), è la nave più grande del mondo: con 7 quartieri, 18 ponti ricchi di svaghi e divertimento e 37 diverse categorie di sistemazione, è una vera e propria meraviglia architettonica ed offre una serie di attività ineguagliabili e innovative nel mondo delle crociere. I passeggeri possono passeggiare lungo la più grande Royal Promenade, avventurarsi in Central Park, il primo parco naturale a cielo aperto con oltre 12.000 piante vive, rilassarsi nella più grande spa a bordo di una nave da crociera o godere dell'intrattenimento sbalorditivo proposto dal Teatro Opal (1380 posti). I più sportivi ed avventurosi possono cavalcare le onde con il simulatore di surf o lanciarsi con la Zip Line sospesa sul mare.



Sulle orme di Darwin, alle Galapagos - Per coloro che preferiscono un'atmosfera intima e raccolta e allo stesso tempo hanno voglia di esplorare da vicino luoghi incontaminati, la Celebrity Xpedition (www.celebritycruises.com), premium brand di Royal Caribbean, offre la combinazione perfetta. La crociera Galapagos ha itinerari da 7 a 15 notti, con la formula all-inclusive e trasferimenti aerei. Tutto ciò che viene servito a bordo è fresco, biologico e proviene dagli agricoltori e pescatori delle Isole Galapagos e riflette gli sforzi della compagnia di preservare le condizioni naturali e supportare le popolazioni locali. Le giornate sono scandite da conferenze di naturalisti ed escursioni alla scoperta di paesaggi e spiagge mozzafiato su isole incontaminate.



Long Cruises per una vacanza slow - Coloro che hanno a disposizione più di una settimana possono optare per le Long Cruises, crociere estive nel Mediterraneo, della durata di oltre una settimana. Con MSC Sinfonia, Divina ed Opera si naviga, su rotte diverse, alla volta di città affascinanti come Atene, Palma di Maiorca, Casablanca, Lisbona, Istanbul o Tenerife, alla scoperta di storie culture, sapori e profumi. (www.msccrociere.it)



Crociere a misura di bimbi - Le magiche fatine della televisione tornano a bordo di MSC Poesia (www.msccrociere.it) per far vivere alle bambine e ai bambini un'esperienza di vacanza unica nel suo genere. Le Winx giungeranno da Magix con i loro superpoteri per organizzare insieme ai piccoli ospiti a bordo della nave giochi, incontri esclusivi, foto ed autografi e per ballare insieme nel più totale divertimento. Una crociera che parte il 5 settembre da Venezia che catapulterà i più piccoli nel mondo delle fate, mentre i genitori potranno rilassarsi e godersi le meraviglie di Olimpia, i misteri di Istanbul e le impareggiabili atmosfere di Dubrovnik. Le crociere di MSC Armonia (www.msccrociere.it), unità della flotta che è stata recentemente allungata di 24 metri, ora ha a disposizione anche i nuovi spazi Chicco e Lego dedicati ai piccoli ospiti. C'è inoltre il bellissimo Spry Park, parco acquatico in cui i bambini possono divertirsi tra cascate e spruzzi d'acqua.



Scoprire i gioielli del Baltico – Stoccolma è il porto di partenza del nuovo itinerario I gioielli del Baltico di Costa Luminosa ( www.costacrociere.it) che si concentra su soste lunghe in 4 stupende città del nord Europa. Nella captale svedese, gli ospiti possono scegliere tra un'ampia selezione di escursioni ed optare per un tour in battello o una gita in bici, una visita ai musei o lo shopping nei tanti negozi di design. Da Helsinki è possibile scoprire l'antica città di Porvoo, con il suo centro storico dalle piccole case di legno. Altri scali a San Pietroburgo ( con il notissimo Museo dell'Hermitage, gli splendidi palazzi) e Tallinn con il suo incantevole centro storico medievale, Patrimonio dell'Umanità UNESCO.



Oltre le colonne d'Ercole –11 giorni di pura meraviglia sulla Costa Magica (www.costacrociere.it) per un viaggio che spalanca le porte dell'Atlantico: si parte da Savona alla volta di Marsiglia, che prepara la mente a un'avventura dal sapore orientale, per arrivare poi nel cuore del Marocco fra Tangeri e Casablanca, a spasso fra una natura rigogliosa, monumenti e mercati tipici della cultura araba. I viaggiatori scopriranno poi la Spagna e il Portogallo, arrivando a Valencia, in cui si alternano facciate gotiche e linee liberty, dopo aver sostato fra i monumenti di Cadice e nel cuore pulsante di Lisbona.



Adriatico e isole nel blu – Da Venezia a Dubrovnik (Croazia), passando per l'atmosfera asburgica di Trieste, l'arte, archeologia ed il folklore di Spalato e la bellezza storica delle Bocche di Cattaro (Montenegro). Da qui, il viaggio di Costa Mediterranea (www.costacrociere.it) prosegue con momenti di relax o visite guidate ed escursioni in jeep, lungo le spiagge di Corfù e Cefalonia (Grecia).