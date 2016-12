Dagli sciamani alle spa nel magico Quebec

06:00 - Si possono trovare in mezzo alla foresta o nel centro di una città, quel che è certo è che assicurano un’esperienza tonificante ed esotica: le SPA nordiche del Québec, note per l’approccio olistico al benessere, meritano una visita in ogni momento dell’anno.

Gli amerindi, per purificare guerrieri e malati o per invocare gli spiriti affinché la caccia fosse produttiva, adibivano speciali tende e capanne a sauna. Canti e rulli di tamburi accompagnavano questo rito ancestrale, proibito poi dai missionari durante la colonizzazione. Segretamente, però, i nativi riuscirono a custodire la tradizione che ancora adesso viene ripetuta durante i pow-wow (raduno dei nativi del Nord America). Oggi, alcune moderne SPA propongono trattamenti a base di piante, argille e olii essenziali che i nativi utilizzano dalla notte dei tempi. Ma la vera grande tendenza del momento in Québec sono le Spa nordiche, che alla base dei loro trattamenti utilizzano lo sbalzo termico.



Il posto giusto per una vacanza idilliaca - In Québec si possono trovare combinazioni di viaggio-benessere per tutti i gusti ed esigenze. Il Relais & Santé della Spa Eastman, nel Cantons-de-l’Est (a circa un’ora da Montreal), propone soggiorni rigeneranti in un ambiente incontaminato dall’atmosfera bucolica, con cure tematiche e cucina sana e bio. Un must è la doccia igloo con nebbia agli olii essenziali. La più grande spa dell’America del Nord si trova invece ai limiti del Parc de la Gatineau: Nordik Spa-Nature si sviluppa attorno a numerose piscine, vasche idromassaggio, saune e aree accoglienti. Tra i trattamenti caratteristici, Källa, grande piscina di acqua salata per il galleggiamento del corpo senza peso, e Aufguss, una speciale sauna finlandese con getti di acqua agli olii essenziali su pietre roventi.



Eucalipto, limone e menta fresca - Non lontano, la nuova Amerispa Spa Nordique Cantley, nella foresta boreale che propone originali varianti di termoterapia come la pioggia tropicale al limone glassato, bagni di vapore all’eucalipto, nebbia fredda alla menta fresca. Ancorato al porto di Montréal, un vecchio traghetto è stato riconvertito in spa galleggiante: le cabine di Bota Bota sono ripartite sui ponti tra sauna, hammam, piscine d’acqua fredda, bagni nordici e sale relax. La vista su Montréal vecchia regala a questa esperienza un tocco magico e vintage. Sempre a Montréal la Spa Eastmann offre una vista panoramica sul Mont Royal e propone una gamma di trattamenti di seducente varietà, uno su tutti, quello studiato per combattere gli effetti indesiderati del jet lag o più in generale della disritmia. Il forfait include bendaggi aromatici del corpo, massaggio e una sessione energizzante. Tutto divinamente efficace.



Québec, la terra della rémise-en-forme - Gli imprenditori del benessere del Québec si sono organizzati in vere e proprie associazioni. L’Amerispa raggruppa, ad esempio, centri benessere di alta gamma in tutto il paese, mentre Spa Relais Santé è un’associazione di spa indipendenti fondata a inizio anni ’90 ed oggi composta da una dozzina di spa certificate per la qualità dei servizi offerti e per il loro impegno a salvaguardia dell’ambiente.



Per informazioni: www.bonjourquebec.com/it



