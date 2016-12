Cuochi pluristellati in gara a Mauritius

06:00 - Nel suo diario di viaggio, Mark Twain scrisse: "si ha l'impressione che sia stata creata prima Mauritius e poi il paradiso, e che il paradiso sia stato copiato da Mauritius". Un isola da sognare, ricca di eventi tutto l’anno e mancano pochi giorni all’inizio della decima edizione del Festival Culinario Bernard Loiseau, che si svolgerà nel cuore dell’Oceano Indiano, al Constance Belle Plage di Mauritius, dal 21 al 28 marzo.

Per festeggiare il primo decennio di vita del Festival Bernard Loiseau saranno presenti 6 chef europei con due stelle Michelin (invece di una stella come nelle edizioni precedenti), che collaboreranno con gli chef delle isole dell’Oceano Indiano, abitualmente impegnati a soddisfare i palati degli ospiti del gruppo Constance Hotels and Resorts. Un’intensa settimana, dove gli chef condivideranno la loro passione, i valori, l’amore per la cucina, così come la scoperta dei prodotti locali e le diverse esperienze.



Chef stellati - Come di consueto verranno formate sei coppie, ognuna con uno chef stellato e uno chef locale, pronte a duellare a colpi di creatività per conquistare il favore della giuria, che nella serata di gala conclusiva decreterà la coppia vincitrice. Una sfida culinaria, ma soprattutto un appassionante momento di incontro, dove la tradizione e gli ingredienti locali si fondono armoniosamente con il sapere e le tecniche più all’avanguardia d’Europa. Gli chef 2 stelle Michelin già pronti a scendere in pista e a mettere la propria esperienza a disposizione dei giovanti talenti locali sono: Martin Obermarzoner - Ristorante Vitale Jasmine (Chiusa, Bolzano); Serge Vieira - Ristorante Serge Vieira (Chaudes-Aigues, Francia); Denis Feix - Ristorante Il Giardino, Columbia Hotel (Bad Griesbach, Germania); Michael Caines -Ristorante Gildeigh Park (Chagford, UK); William Frachot - L’Hostellerie du Chapeau Rouge, Ristorante William Frachot (Dijon, Francia); Alexandre Bourdas - Ristorante SaQuaNa (Honfleur, Francia).



Giuria internazionale - A valutare le coppie, ci sarà una giuria internazionale di esperti composta da: Dominique Loiseau, presidente di giuria (Francia); Patrick Bertron, 3 stelle Michelin Chef al Relais Bernard Loiseau; Cyril Lignac, rinomato chef stellato Michelin; Andrea Larsson, miglior sommelier del mondo nel 2007;Orjan Johannessen, Bochuse d’Or 2015; Poh Tiong Ch’Ng, critico enogastronomico cinese.



Per maggiori informazioni: www.constancehotels.com