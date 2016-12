Cubici, sinuosi, lussuosi: ecco gli hotel prossimi venturi

Un cubo spaziale a Dubai - Tra le inaugurazioni più attese del 2016 - spiega Secret Escapes, che ha selezionato attantemante questo e i seguenti alberghi ancora in fase di allestimento - spicca il ME by Melià Dubai, hotel di lusso firmato dall'archistar irachena Zaha Hadid, con il suo stile caratterizzato da superfici fluide e sinuose. La struttura, in vetro e metallo, alta 95 metri, ha la forma di un cubo, sollevato dal suolo e con uno spazio vuoto al centro. Il foyer, coi suoi balconi in metallo, ricorda gli interni di una futuristica stazione spaziale, con un sipario ondulato e ornato di centinaia di perline di vetro che scendono dal soffitto. Le grandi finestre illuminano gli spazi, arredati con interni essenziali in cui domina il bianco, e offrono una vista unica sullo skyline di Dubai. Per la prima volta, Hadid ha anche curato il design degli interni.



Amburgo scommette sul super lusso - Per l'autunno di quest'anno è prevista ad Amburgo l'inaugurazione del Fontenay, il primo hotel oltre le 5 stelle ad aprire in città da più di 18 anni. Situato sulla sponda occidentale dell'Alster, a pochi passi dal centro, il Fontenay sarà caratterizzato da ampie vetrate ed elementi di ceramica bianca sulla facciata. Ospiterà, inoltre, un ristorante stellato e un'area benessere all'ultimo piano, offrendo una vista panoramica mozzafiato sul fiume.



Un nuovo concetto di hotel ad Amsterdam - Zoku, in giapponese “famiglia”, è il primo albergo che fonde tempo libero e lavoro, inaugurando il nuovo concetto di Hotel casa/ufficio destinato al professionista nomade del terzo millennio. Con l'apertura prevista per giugno 2016, lo Zoku offrirà aree relax e spazi a tema allestiti per riunioni e incontri di business. Adatto anche per lunghi soggiorni, Zoku garantirà i servizi di un albergo, l'atmosfera di una casa e la vita sociale di un coworking.



Oman, un'oasi tra le montagne - A primavera di quest'anno è prevista l'apertura del Anantara Jabal Al Akhdar Resort, una vera e propria oasi che sorge ai piedi dei monti Hajar in Oman. Costruito a 3.000 metri sul livello del mare, è il secondo hotel a 5 stelle più alto del mondo. Gli ospiti del resort saranno circondati da un magnifico panorama montano e al mattino potranno ammirare il sorgere del sole dall'altopiano di Saiq, per poi lasciarsi cullare fra il relax di un centro benessere e delizie culinarie.



Santorini: matrimonio e luna di miele - L'isola greca di Santorini è da sempre tra le mete preferiti dai novelli sposi. Al Santo Maris Oia Luxury Suites & Spa, in apertura ad aprile di quest'anno, le coppie potranno anche scegliere di organizzare la cerimonia di matrimonio affittando la piccola chiesa situata all'interno dell'hotel. La luna di miele potrà quindi iniziare in una delle 44 suite o in una delle 4 magnifiche ville con vista sul mare. La sera, al ristorante dell'hotel gli ospiti potranno assaporare gustose specialità locali.