Cuba da riscoprire tra spiagge e revolución

La destinazione più calda per i prossimi mesi? Senza dubbio Cuba, e non solo perché a settembre vi è atteso il Papa (e forse, poi, anche Obama). L'isola caraibica è sotto i riflettori per la pace ormai sancita con gli Stati Uniti e per le più ampie aperture all'economia di mercato e all'Occidente, ma la sua identità unica si afferma sempre con forza agli occhi dei viaggiatori. Un'identità fuori dal tempo che a un visitatore europeo appare con un fascino vintage, che risale in alcuni angoli agli anni'70. Un paese assolutamente originale, tanto che CartOrange (www.cartorange.com) specializzata in viaggi su misura, propone un itinerario da percorrere in automobile, preparato da storici esperti: un viaggio nella Cuba pre rivoluzionaria, sulle orme del Che Guevara e di Fidel Castro e della Cuba di oggi. Tutto in luoghi in cui il turismo di massa non arriva.



Da L'Avana a Santiago - L'itinerario comincia a L'Avana per concludersi a Santiago de Cuba, dove sbarcarono i castristi dando inizio alla rivoluzione del 1959. Il viaggio si snoda tra la Valle de Viñales e la Penisola di Zapata, conosciuta storicamente come la “Baia dei Porci”. Si prosegue quindi verso Cienfüegos, il cui centro storico squisitamente coloniale viene spesso omesso negli itinerari più veloci, e Santa Clara, la città simbolo di Che Guevara, poiché qui si trovano la sua statua, il museo-memoriale e il monumento al “Tren Blindado”.



Revoluciòn e natura selvaggia - Ma il viaggio sulle orme della Grande Rivoluzione è solo all'inizio: è l'Oriente cubano che regala le più grandi e insolite soprese. Qui la storia si intreccia ad una natura selvaggia e sconosciuta, scoprendo luoghi che hanno visto svolgersi alcuni tra gli atti più importanti della storia rivoluzionaria cubana: dal Parco del Granma alla casa di Fidel, nello storico borgo di Biran. Ci sarà l'occasione per fare alcune esperienze uniche, come un'escursione guidata alla catena montuosa della Sierra Maestra e l'entrata a una Casa de la Trova, dove tra i sigari, il mojito fatto come Hemingway comanda e soprattutto un eccezionale intrattenimento musicale si possono vivere le atmosfere del Buena Vista Social Club.



Spiagge da sogno - Si può abbinare la storia al relax , sul meraviglioso mare cubano , in uno dei Cayos di Cuba, come Cayo Santa Maria, Cayo Guillermo, Cayo Coco o Gardalavaca, tra sabbie bianche e mare cristallino.



Maggiori informazioni: www.cuba-si.it



Informazioni sulle condizioni atmosferiche in tempo reale: www.meteo.it