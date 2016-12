Crociere: una vacanza per fuggire dall’inverno

Sul mare per fuggire dal freddo e dai rigori della brutta stagione. E insieme per divertirsi a 360 gradi, per scoprire tanti luoghi diversi in una sola vacanza , per rilassarsi in un vero albergo galleggiante a cinque stelle. Tutto questo avviene in crociera , nelle nuove destinazioni invernali proposte dalle migliori compagnie che fanno di tutto per coccolare i loro ospiti. Per l’inverno 2016-17 ci sono tante novità, tra nuove rotte e destinazioni trendy e un’offerta sempre più completa e diversificata.

Costa Crociere, ad esempio, propone due inediti itinerari: dal 15 dicembre al 17 marzo 2017 Costa neoClassica parte da Male e Mumbai – collegate dall'Italia con voli speciali Costa – alla scoperta di Maldive, Sri Lanka e India. I due itinerari, entrambi di nove giorni, si intitolano “Fra Yin e Yang” e “Colori dell’India” e sono ideali per chi desidera riscoprire il contatto con la natura, ma anche con la spiritualità di antiche e differenti culture, nel comfort e nella sicurezza di un viaggio in crociera. Il primo itinerario, “Fra Yin e Yang”, parte da Male, nelle Maldive, e dopo l’esplorazione delle splendide spiagge dell’arcipelago, fa rotta verso lo Sri Lanka e l’India. “Colori dell’India”, invece, con partenze dal 22 dicembre 2016 al 17 marzo 2017, è una “full immersion” tra India e Maldive. Si parte da Mumbai e, dopo il Sud dell’India, si raggiunge Male per concludere il viaggio nel relax del blu maldiviano. Le crociere prevedono soste lunghe e pernottamenti, per permettere agli ospiti di vivere un’esperienza più intensa e completa, e con la possibilità di fare anche più di un’escursione nella stessa destinazione. Per informazioni e tariffe consultare www.costacrociere.it.



L’inverno di MSC, invece, punta verso Caraibi, Cuba, Emirati e Sir Bani Island, con crociere anche di undici notti. I Caraibi si esplorano con due itinerari, il primo fa tappa a St. Maarten, Puerto Rico e Bahamas. Il secondo punta invece verso Giamaica, Cayman Islands, Mexico, Bahamas. Si possono esplorare anche le Antille francesi con un itinerario orientale e uno occidentale in partenza da Fort-de-France in Martinica. Due itinerari anche per chi vuol scoprire Cuba. Chi preferisce invece visitare gli Emirati può rilassarsi sull’ammiraglia, la MSC Fantasia, che alterna itinerari verso Oman, Bahrain e Qatar. La grande novità è la possibilità di godere della bellezza dell’isola di Sir Bani Yas, una lingua di terra lunga 2,4 chilometri sull’isola-riserva naturale poco al largo della costa sud-occidentale di Abu Dhabi, trasformata in spiaggia-oasi riservata ai crocieristi. Il Mediterraneo e l’Europa restano di attualità anche d'inverno: molto interessanti sono le crociere da 12 giorni/11 notti, con partenze da Genova e Civitavecchia verso Malta, Cipro e Grecia, con soste Valletta (Malta), Katakolon, Piraeus, Limassol, Rhodes, Heraklion. E per chi parte in primavera, dal mesi di aprile ci sarà anche una destinazione nuova di zecca: Saranda, in Albania. Da qui si possono scoprire Butrinto, sito archeologico patrimonio dell'Umanità Unesco, e Blue Eye, meraviglioso lago all’interno di un incantevole parco naturale. www.msccrociere.it



Oceania Cruises punta su atmosfere natalizie, con decorazioni, animazioni ad hoc, tante golosità e persino Babbo Natale in persona che scende dal camino della nave. Le destinazioni sono i Caraibi, la Riviera Messicana, il Sud America e l’Africa meridionale. Ad esempio, il 21 dicembre si parte da Los Angeles per una crociera di 14 giorni lungo la Riviera Messicana con tappe all’isola di Santa Catalina, Ensenada, Acapulco, Manzanillo, Puerto Vallarta, Mazatlan, La Paz e Cabo San Lucas. Oppure si esplora l’Africa meridionale in 15 giorni dal 21 dicembre, con partenza e arrivo su Cape Town e tappe a Mossel Bay, Richards Bay, Maputo, Durban, East London, Port Elizabeth e Walvis Bay. Si parte invece il 23 dicembre per la crociera di 12 giorni con partenza e arrivo su Miami e tappe a San Juan, St. John's, Fort de France, Bridgetown, St. George’s e Gustavia. In più, chi prenota una crociera entro il 31 dicembre 2016 e viaggia da solo, può usufruire di una interessante promozione, con una riduzione sul supplemento doppia uso singola. L’offerta è valida per alcune tipologie di accommodation su cinque itinerari nei Caraibi e per alcune delle crociere nell’Atlantico e nel Mediterraneo. Informazioni: www.oceaniacruises.com