Colombia: fascino e colori di Cartagena

Fondata nel 1533 dallo spagnolo Don Pedro de Heredia, la città, insieme a la Habana e San Juan de Puerto Rico, è stata una dei tre porti più strategici ed importanti delle Indie occidentali. Da questa città partivano le ricchezze di cui avevano bisogno i re spagnoli per mantenere la gigantesca impresa conquistatrice. Fu per altro la prima città della Colombia a dichiarare nel 1811 la sua completa indipendenza. Per proteggerla dai constanti attacchi di corsari e bucanieri si costruì intorno alla città la più grande muraglia e fortificazione dell’America, oggi una vera ricchezza architettonica di tipo civile, religiosa, militare e governamentale, dichiarata per altro dall'Unesco Patrimonio Storico e Culturale dell’Umanità e Patrimonio Nazionale della Colombia dal 1959.



La città vecchia conserva ancora intatto il fascino e l’incanto del periodo coloniale con le sue strette viuzze sulle quali si affacciano luminosi edifici dalle belle porte e fiorite balconate in legno. Tra i monumenti più famosi della città vanno certamente ricordati la Cattedrale (risalente al XVI sec), il Palazzo dell’Inquisizione (istituito nel 1610 per ordine diretto del re Filippo II), il Palazzo del Governatore e la chiesa di San Domenico. Proprio il premio Nobel Gabriel García Márquez nel suo romanzo Dell’amore e di altri demoni, ambientato a Cartagena, porta il lettore a compiere un vero e proprio viaggio nel tempo, a partire dal XVII sec, quando il Tribunale dell’Inquisizione esercitava tutto il suo pieno potere. La città si affaccia su una delle più suggestive baie del Sud America, punteggiata di isolette e lagune, con spiagge tropicali di straordinaria bellezza e un’intensa e vibrante vita notturna.



Nel centro storico della città Plaza Fernández de Madrid è stata immortalata da Marquez come Parco dei Vangeli, nelle pagine de L’amore ai tempi del colera: su una panchina il protagonista Florentino Ariza attende ogni giorno il passaggio dell’amata Fermina Daza. Ma un altro luogo di Cartagena in cui Márquez ha trovato ispirazione è Plaza Bolívar, nel cuore della città vecchia. Su un lato di questa piazza si trova un colonnato, soprannominata da Marquez l’Arcata degli Scribi. E poi le piazze. Qui ai colori si aggiungono i suoni. In Plaza Bolivar, sotto il monumento al Libertador, proprio davanti al Palazzo dell’Inquisizione, un allegro gruppo di suonatori e ballerini si scatena al ritmo della salsa, lo stesso che risuona vicino alla triangolare Plaza de los Coches, dove sorge uno dei locali più famosi della città per le danze latino-americane.



Imperdibile la Fortezza di San Felipe ed il Monastero di La Popa, da dove si può ammirare un bellissimo panorama. Tra i migliori musei da visitare ci sono il Museo Navale, il Museo di Arte Moderna ed il Museo dell’Oro con tantissimi reperti pre-coloniali. La vita notturna di Cartagena de Indias è fantastica: ci sono numerosissimi locali, pub, discoteche, ristoranti e caffè, dove ogni sera può diventare la serata perfetta, quella che si ricorda per tutta la vita.



Playa Bocagrande - Situata a sud della città vecchia e a pochi metri dai numerosi hotel, Playa Bocagrande è forse la soluzione migliore per chi arrivi nelle acque del Mar dei Caraibi. Lo stesso dicasi per la Playa El Laguito, che inizia là dove termina il barrio Bocagrande. Come punto di riferimento prendete il prestigioso hotel Caribe. Proseguendo verso sud arriviamo alla Playa Castillogrande, apprezzata dai turisti per essere una spiaggia più tranquilla.