Città a colpo d’occhio: gli skyline più spettacolari del mondo

ROMA – I panorami e i colpi d’occhio sono innumerevoli e tutti celeberrimi. Noi abbiamo scelto il Tevere e lo sfondo della cupola della Basilica di San Pietro, nella Città del Vaticano, cuore stesso della Città Eterna e della cristianità, meta ogni anno di centinaia di migliaia di turisti.



TORINO - La Mole Antonelliana, con i suoi 167,5 metri di altezza, è uno dei simboli più famosi della città piemontese. Oggi sede del Museo del Cinema, prende nome dall’architetto che l’ha progettata e costruita, Alessandro Antonelli. Il 23 maggio 1953 una tromba d’aria spezzò e fece precipitare ben 47 metri della guglia nel piccolo giardino sottostante, adiacente alla sede RAI, miracolosamente senza provocare danni alle persone.



PARIGI – La Senna e la Torre Eiffel sono simboli per eccellenza della capitale francese: quest’ultima è visitata mediamente ogni anno da circa cinque milioni e mezzo di turisti. Fu costruita in soli due anni in occasione dell’Esposizione Universale del 1889. Per salire in cima i visitatori possono arrampicarsi lungo i 1664 scalini oppure utilizzare due ascensori trasparenti. La torre è alta, compresa l’antenna che la sovrasta, 323 metri, ma durante i mesi estivi a causa della dilatazione del metallo può “crescere” di altri 15 centimetri.



LONDRA – Una delle capitali più visitate d’Europa che non ha bisogno di presentazioni. Alcuni degli edifici più moderni ed iconici della città si trovano nella City, il quartiere degli affari. Tra questi la torre soprannominata, per la sua forma curiosa, “The Gherkin”, ovvero “Il cetriolo” (in realtà il nome vero è 30 St Mary Axe). A poca distanza si trova il secondo edificio più alto della City, il Leadenhall Building, alto 225 e conosciuto informalmente con il nomignolo di "The Cheesegrater", ovvero "grattugia".



DUBAI – Gli investimenti faraonici che si sono succeduti in città hanno ridisegnato e modellato la sua struttura. Tra gli edifici simbolo spicca il Burj Khalifa, che con i suoi 829 metri è la struttura più alta al mondo costruita dall’uomo. Aperta al pubblico il 4 gennaio 2010, è un edificio davvero da record: oltre ad essere il più alto del mondo, è quello con più piani (sono 163) e quello servito dagli ascensori più alti e veloci (viaggiano a ben 64 km/h).



KUALA LUMPUR - La capitale della Malesia ha uno skyline davvero futuristico, caratterizzato da alcuni edifici assolutamente iconici: tra questi le Petronas Towers, alte 453 metri e la Kuala Lumpur Tower (421 m).



SINGAPORE – Si sviluppa su un arcipelago formato da circa 60 isole, la più grande delle quali ospita la metropoli. Singapore è un grande melting pot di culture in continua evoluzione, anche dal punto di vista architettonico. Il quartiere degli affari offre un colpo d'occhio davvero straordinario.



SHANGAI – La città è situata sul delta del Fiume Azzurro, sulla costa orientale della Cina. La città sorge in una pianura alluvionale: per questo le fondamenta dei suoi grattacieli hanno dovuto essere dotate di profondi pali di cemento per impedire loro di sprofondare nel terreno soffice. I più caratteristici si trovano nel distretto finanziario di Pudong.



TOKYO – La capitale del Giappone è un perfetto connubio tra passato e modernità, e anche il suo skyline rispecchia queste due anime. Tra gli edifici più significativi ricordiamo la Tokyo Skytree, alta 634 metri e la Tokyo Tower, altra struttura simbolo della città.



NEW YORK – Ultima della nostra selezione, ma non meno importante, è la Grande Mela, con uno degli skyline più conosciuti e celebrati al mondo. Tra gli edifici simbolo ci sono il celebre Empire State Building e il più recente One World Trade Center, conosciuto anche con il nome di Freedom Tower.