Cinema che passione: i 10 hotel tutti per voi

Hotel Bellagio, Las Vegas - Il crimine è la vostra passione, almeno al cinema? Allora sicuramente non vi siete persi i popolarissimi film Ocean's Eleven e Ocean's Thirteen. Gli spettacolari esterni di questo hotel sono stati protagonisti di diverse scene di queste due pellicole di successo. Il Bellagio, con le sue 4.000 stanze e suite, il rinomato casinò e le famosissime fontane vi faranno respirare l'atmosfera del noir.



Hotel Giraffe, New York - Le fan della popolarissima serie in rosa Sex and The City certamente riconosceranno una delle suite dell'Hotel Giraffe, che per le riprese dell'omonimo film è stata trasformata nell'appartamento di Mr Big. L'hotel, che ovviamente si trova a New York, vanta caratteristiche di lusso tra cui una meravigliosa vista panoramica, un caminetto, una terrazza privata e un pianoforte a coda per le serate d'atmosfera.



Georgian House Hotel, Londra - Non saprete mai esattamente cosa vuol dire essere Harry Potter, ma soggiornando in questo hotel potrete farvene un'idea. Il Georgian House ripropone, in due camere davvero incantate, tutta l'atmosfera evocata dalle pellicole del maghetto più famoso del mondo. Le camere sono curate nei minimi dettagli: ampolle, pozioni e calderoni sembrano usciti dal set della saga.



123 Sebastopol, Parigi - Sei piani per sei star. Soggiornando in questo hotel potrete rendere omaggio ad alcune delle maggiori celebrità del cinema mondiale semplicemente…salendo le scale. Il primo piano è dedicato al compositore italiano Ennio Morricone, padre di oltre 500 colonne sonore. Il secondo piano è tutto per Elsa Zylberstein, che nel 2008 ha ottenuto il Premio César per la migliore attrice non protagonista con il film “Ti amerò sempre”. Salendo arrivano le stanze dedicate all'universo artistico di Agnes Jaoui & Jean-Pierre Bacri, alla sceneggiatrice e produttrice Danièle Thomson, al regista francese Claude Lelouch e alla leggendaria stella del cinema francese, Jean-Paul Belmondo.



iRooms, Roma - In ogni stanza c'è un iPad, certo, ma perché accontentarsi di un piccolo schermo quando la proiezione può avvenire a 360° tutto intorno a voi? La stanza iMovie è pensata proprio per chi, per almeno una notte, vuole concedersi il lusso di un cinema privato. Accedete al repertorio di film disponibili e, comodamente sdraiati nel vostro letto, godetevi la vostra pellicola preferita proprio come se foste al cinema.



Hotel Rival, Stoccolma - Situato in un quartiere vivace di Stoccolma questo hotel, che occupa un edificio art decò degli anni '30, vi farà calare nell'atmosfera dei film classici svedesi. Ogni camera, infatti, è decorata con scene tratte da famose pellicole. E se le temperature pungenti della città e l'atmosfera ricreata dall'hotel vi invitano a rifugiarvi sotto il piumone e godervi il vostro film preferito, in camera troverete anche una TV a schermo piatto e lettore Blu-ray.



7 Art Hotel, Cannes - Il cinema, anche detta la settima arte, la fa da padrone in questo hotel che accoglie gli ospiti con un bellissimo muro a 'trompe l'oeil', in grado di riprodurre l'ingresso di un cinema dove campeggiano le immagini delle locandine e degli attori che hanno vinto al Festival di Cannes.



Hotel Marconi, Venezia - Non è mai troppo tardi per immergersi in un'atmosfera da film, e dove se non nella città che ospita uno dei più prestigiosi tappeti rossi? L'hotel Marconi di Venezia si affaccia sul Ponte di Rialto, sul Canal Grande. Immersi in un'atmosfera di una pellicola d'altri tempi, gli ospiti potranno ammirare gli arredamenti in stile veneziano classico, che hanno fatto da scenografia anche al film “Venezia La Luna e Tu” con Alberto Sordi.



Hotel Atlantic Kempinski, Amburgo - Soggiornando all'hotel Atlantic Kempinski il cinema sarà tutto per voi. La struttura, infatti, è dotata di un PrivateMax, che può ospitare fino alle 12 persone: un'esperienza decisamente unica e di lusso. E se per un'occasione del genere i pop corn vi sembrano poco, accompagnate la visione con un bicchiere di champagne e degli squisiti finger food serviti dal bar dell'hotel.



Fairmont Hotel, San Francisco - Le star non sono mai disponibili all'ultimo minuto, ma questo hotel fa eccezione. Alfred Hitchock lo ha scelto, nel 1958, per girare alcune scene del suo celebre capolavoro “Vertigo”. Da quel momento in poi, anche il Farimont, a San Francisco è diventata una vera e propria star, contesa da famosi registi che l'hanno voluto per girarci altrettanto famose pellicole: "Inferno di cristallo”, "Coraggio… Fatti ammazzare”, "Junior” e "The Rock".