Cerchi l’isola dei sogni? Prova alle Maldive

Le Maldive , situate in pieno Oceano Indiano , all'altezza dell' Equatore , baciate dal sole perenne, rinfrescate da una fantastica vegetazione tropicale: una bellezza da sballo. Nell'intero arcipelago, tra le migliaia di isole, quelle abitate sono circa 200, mentre poco più di 100 sono adibite a villaggi turistici; le rimanenti sono deserte e talvolta costituite solo da un banco di sabbia in emersione. L'isola più grande è Fua Mulaku , situata nell'atollo di Gnaviyani , nel sud dell'arcipelago. Ecco alcune indicazioni per rendere più semplice - e forse gradito - un viaggio in questo paradiso in terra.

Ecco una scelta di destinazioni e possibili itinerari proposta da Maldive evolutiontravel : tra le proposte anche una crociera sul Dream Catcher, un’attrezzatissima imbarcazione dotata che prevede ogni confort per 17 ospiti. La crociera è un modo fantastico e rilassante per muoversi tra gli atolli delle Maldive e scoprirne le spiagge, la natura e la fauna marina.



L’atollo di Ari, l’isola delle fiabe - Ecco Ari, l’atollo maldiviano per eccellenza: piccolo, dalla forma arrotondata, con una spiaggia di sabbia bianca, con i colori della laguna e del mare che spaziano tra tutte le varietà cromatiche del turchese. All’interno da segnalare il Diamonds Thudufushi Beach & Water Villas che dispone anche di una cucina di scuola italiana di alto livello per un buffet ricco e vario, offerto nell’ampio ristorante. La Serena Spa combina le migliori tradizioni dell’ayurveda con l’aromaterapia e le moderne tecniche di massaggio per trattamenti efficaci ed energizzanti. L’offerta sportiva prevede canoa, windsurf e catamarano, freccette, biliardo, ping-pong, beach-volley, aerobica, acqua gym, stretching, snorkeling diurne o al tramonto con il “dhoni” (imbarcazioni e vela tipiche delle Maldive), escursioni con barca veloce (Gulf Craft 36 piedi), pesca d’altura, pesca al bolentino, uscite in “dhoni”, sci nautico e corsi di immersione e immersioni giornaliere e notturne.



L‘atollo di Male Sud, il grande relax – Il Fun Island è il resort ideale per chi ama una vacanza informale, all’insegna del pieno relax e con un servizio di buon livello. Le camere sono immerse nella natura rigogliosa dell’atollo e ad un passo dalla spiaggia di sabbia bianca. Il Farivalhu è il ristorante principale con cucina internazionale oltre al Fun Bar ed all'Envashi Coffè Shop con servizio “a la carte”. La Spa offre trattamenti benessere, di grande qualità. Per gli sportivi: windsurf, catamarano, sci d’acqua, canoa, vela, paracadute ascensionale, kite surfing, jet ski, beach volley, tennis da tavolo, badminton e biliardo. Presente anche il Centro Diving Padi Oceanus (gestito da italiani) che organizza corsi per tutti i livelli ed uscite giornaliere in barca sui bellissimi punti di immersione dell’atollo di Male Sud.



Atollo di Haa, l’ecosostenibile - Il Barefoot Eco Hotel, costruito seguendo i principi di sostenibilità, di conservazione e salvaguardia ambientale, è situato di fronte ad una spiaggia lunga quasi 4 chilometri con alle spalle una meravigliosa foresta tropicale. Il ristorante Barefoot, di fronte alla spiaggia, propone piatti tipici locali e il meglio della cucina mediterranea curata nei minimi dettagli. Il Panoramic Bar è ideale per gustare cocktail di frutta fresca, soft drinks e cocktails analcolici. Al Barefoot è presente un "centro di conservazione della natura" con presenza di biologa marina. Per gli amanti delle immersioni c'è un attrezzatissimo diving center. Per gli sportivi: windsurf, kite surf, un catamarano, la piscina, l’ampia palestra attrezzata, yoga e Spa che offre diversi trattamenti e massaggi, per il relax del corpo e della mente.