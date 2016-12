Centramerica: una Pasqua magica tra spiagge e tradizioni

Guatemala - Antigua, in Guatemala, è famosa in tutta la zona e in tutto il mondo per i suoi festeggiamenti. Qui si può assistere davvero a delle processioni spettacolari a cui partecipa moltissima gente. Tra i personaggi rappresentati si trovano Gesù di Nazaret, Santa Catalina de Bobadilla e la Madonna. Le feste popolari iniziano la Domenica delle Palme e terminano la Domenica di Pasqua. Le più grandi processioni possono richiedere anche ore per attraversare il centro della città. Nonostante le similitudini con le celebrazioni spagnole, il fervore del cattolicesimo guatemalteco si mescola a un'atmosfera magica tipica della religione maya, i cui elementi sono presenti anche durante tutta la Settimana Santa in dettagli come le farfalle (simbolo di Sun, una delle più importanti divinità Maya) e i tappeti decorativi.



El Salvador –Il complesso di celebrazioni pasquali nelle città di Chalchuapa, Sonsonate e Izalco è stato dichiarato Patrimonio Culturale immateriale dall'Unesco. In queste città infatti, nonostante gli sforzi dei colonizzatori, i nativi hanno trovato il modo di conservare i loro riti ancestrali, una caratteristica che è presente ancora oggi nel modo di vivere la religione. É per questo motivo che durante le processioni sono presenti sciamani indigeni e che le confraternite utilizzano costumi indigeni nelle loro celebrazioni. Nel comune di Texistepeque, i Talcigüines, o demoni, il Lunedi di Pasqua vanno alla ricerca di Gesù camminando per le strade e colpendo tutti coloro che incontrano affinché si possano immedesimare in Lui. Dicono che è un modo per espiare i peccati. Una lotta tra il bene e il male, dove il primo vince sempre.



Honduras - Le principali sfilate si svolgono a Tegucigalpa. Di giovedì viene imposto il colore banco e durante il Venerdì Santo viene celebrata la processione della Santa Sepoltura, che di solito attraversa le vie principali delle città. Durante la Domenica, giorno di festa per i credenti, si svolge la corsa di San Juan per celebrare la resurrezione di Gesù. I visitatori potranno godere di una città più tranquilla del solito, perché i cittadini della zona sono in vacanza al mare. Sono popolari anche le celebrazioni a Comayagua, la cui città è stata restaurata dalla comunità di cittadini ed è oggi un gioiello coloniale dell'Honduras.



Nicaragua – In questo paese si svolge la processione acquatica presso il Gran Lago de Nicaragua. Le barche realizzano un viaggio di tre/quattro ore verso Granada attraverso più di 360 isolotti, creati migliaia di anni fa dal vulcano Mombacho, e sui quali sono state costruite case e villette. Le famiglie conducono barche piene di frutti, fiori, pesci e altre decorazioni, fermandosi in alcuni porti in cui gli abitanti li aspettano con altari fioriti rivolti all'immagine di Gesù presente sulle barche.



Costa Rica - Grazie alle condizioni atmosferiche ideali è tradizione andare in spiaggia e godere della bella stagione, anche qui si possono celebrare diverse usanze religiose e gustare i piatti della tradizione come: empanaditas de chiverre (un frutto simile alla zucca), miele di cocco, budino di riso e zuppa di baccalà. Durante la Pasqua, la cucina di stagione svolge un ruolo centrale in tutto il Centroamerica. Dato il divieto cattolico di mangiare carne, i protagonisti della tavola sono pesce e frutti di mare, elaborati in piatti come la zuppa di torta di pesce. Anche i dolci la fanno da padrona, popolari sono i frejoles con dulce (una miscela di fagioli rossi, zucchero, latte di cocco, patate dolci, spezie e biscotti), le torrejas, create a partire dalle torrijas spagnole, e che possono essere di tre tipi: di pane, di riso o di pinol (frumento tostato e macinato). E ancora i curvasa, sciroppi a base di mango dolce, ribes, papaia verde, tamarindo, anacardi con zucchero di canna, chiodi di garofano e cannella.



Panama- il leggendario albero Granadillo, situato a sud del fiume Jesus, è uno dei luoghi più frequentati durante questa settimana. Si ritiene che l'albero, che fiorisce solo il Venerdì Santo, abbia poteri miracolosi di guarigione. Molti pellegrini arrivano al cosiddetto "palo sacro" per raccogliere i suoi fiori viola e con essi preparare tè e unguenti. I fiori sono utilizzati anche in tutto il Paese per decorare i tappeti usati nelle processioni.



Belize - Qui è una tradizione, ormai storica, la gara ciclistica cross country del Sabato Santo. Migliaia di spettatori si dispongono lungo il percorso per incoraggiare i partecipanti che devono percorrere 230 chilometri avanti e indietro tra Belize City e San Ignacio, un evento sportivo che quest'anno festeggia 88 anni.



