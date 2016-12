Case: sono così estreme che… ci abitereste?

<strong>EQUILIBRIO ESTREMO - UCRAINA - </strong>Questa curiosa costruzione, oggi evidentemente abbandonata, è stata utilizzata in passato forse come deposito per fertilizzanti minerali. L’equilibrio qui è davvero cruciale: sembra quasi impossibile che possa reggersi.

Dire che sono case bizzarre non rende l'idea: in effetti c'è da chiedersi come sia possibile pensare di vivere in questi edifici. Alcune sono comunque affascinanti, come la casa- isola galleggiante extra lusso di Dubai, o come una curiosa abitazione statunitense che ricorda le dimore degli Hobbit. Molto più inquietante è un edificio che sfida la forza di gravità su una scogliera australiana, o una curiosa residenza a forma di occhio, sospesa tra gli alberi. Chi soffre di claustrofobia farà bene a tenersi alla larga da una dimora svizzera costruita tutta sotto terra, mentre i fanatici del riciclo apprezzeranno il cottage canadese realizzato solo con 25 mila bottiglie di plastica riciclata.