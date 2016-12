24 febbraio 2015 Case di lusso: le bizzarrie a cinque stelle Scivoli che dal divano portano dritti in piscina, docce a strapiombo, persino un osservatorio astronomico: vizi e sfizi delle dimore di gran lusso Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - Forse i soldi non fanno la felicità, ma di certo aiutano a togliersi un buon numero di sfizi e ad assecondare la fantasia. Anche quando si tratta di case e di vacanze. Che chi non bada a spese per personalizzare casa propria e, davvero, una ne fa e cento ne pensa. C’è chi non rinuncia ai giochi, neppure sul tavolo da pranzo, chi ama il mare e fa di tutto per “portarselo” letteralmente in casa e chi ama la natura a tal punto da riprodurla fra le mura domestiche.

Sono tutti sfizi a cinque stelle che si trovano spulciando gli annunci di vendita di dimore extra lusso: come segnala LuxuryEstate.com, partner di Immobiliare.it, le caratteristiche particolari e curiose sono all’ordine del giorno. Ad esempio, a Los Angeles è possibile acquistare una residenza di lusso con uno scivolo da piscina che, dalle camere interne, arriva direttamente in acqua. Il prezzo? Non proprio per tutte le tasche, visto che si aggira sui 16 milioni di dollari. Sempre dagli Stati Uniti, ecco la casa per gli amanti delle serie TV: ad Aspen, la lussuosa località di montagna, nella cucina di una casa da 15,5 milioni di euro, si pranza su un tavolo da ping pong, sulla falsariga di Chandler e Joey di Friends i quali amavano usare un biliardino come tavolo. Rimanendo in USA, a Glendale, gli amanti del fitness con appena un milione di euro possono comprare una casa con tappeto elastico interrato nel giardino. In una villa di Phoenix del valore di oltre 8 milioni di euro, dal marmo lucido dei pavimenti emerge una scultura che ingloba un tavolo da biliardo, moderno e decisamente alternativo.



Si trova invece alle Canarie una grande villa con gazebo, in cui ci si rilassa sorvegliati da statue di indiani di gigantesca misura, oppure tra pareti decorate con mosaici che riproducono sexy pin-up: tutto questo per un budget da circa 4 milioni di euro.



Nelle ville al mare la fantasia si scatena, anche nel nostro Paese. A Positano, in provincia di Salerno, c’è chi vuole godere sempre della vista sul mare e, nella sua casa da 50 milioni di euro, ha ricavato una finestra che si affaccia sullo splendido mare della Costiera… persino nella doccia. E chi il mare lo vuole direttamente in casa, si è addirittura fatto scavare la casa direttamente nella scogliera di Rapallo (GE), con tanto di conchiglie e stelle marine incastonate negli arredi fatti a mano. L’immobile è in vendita attualmente a oltre 10 milioni di euro. Chi al mare preferisce il lago, trova a Como le case annessa la rimessa per le barche, in una grotta privata in cui tenere, sospese da apposite gru, le barche sempre pronte a essere calate in acqua. Nello specifico una delle ville è in vendita per 28 milioni di euro. C’è poi chi si è fatto realizzare in casa una sala che riproduce esattamente il bar di una nave da crociera, con tanto di soffitto celeste e nuvole bianche: questa villa si trova in Sud Africa e vale poco più di 1 milione di euro.



Se siete davvero amanti della natura vi incuriosirà sapere che, in Arizona, è in vendita per 1,5 milioni di euro una villa caratterizzata da una grande voliera con tanto di gabbiette e alberi su cui gli amici alati possono volare liberament, mentre c’è anche chi, nel suo giardino Zen in Thailandia, ha fatto realizzare con la pietra alcuni tentacoli di polpo che fuoriescono dall’erbetta. Nel nostro Paese, a Santa Marinella (RM), è in vendita per 2,8 milioni di euro una casa sospesa a 20 metri dal suolo con tanto di osservatorio astronomico privato. Se poi gli impegni di lavoro non permettono di stare con il naso all’insù a osservare le stelle, gli astri si possono dipingere sul soffitto: una casa di Miami, che vale oltre 15 milioni di euro, offre nella camera da letto una riproduzione perfetta della Via Lattea.