Cartoline dall’inverno: i paesaggi di ghiaccio

GHIACCIAIO DEL MONTE CERVINO - ITALIA E SVIZZERA – Il Cervino è considerato la montagna più bella del mondo. Il suo ghiacciaio è imponente e maestoso, sempre dominato da questa iconica vetta.



GHIACCIAIO PRESENA – ITALIA – Si trova al Passo del Tonale, nel massiccio montuoso dell’Adamello. Nel corso della Prima Guerra Mondiale era fronte di guerra e, con il parziale scioglimento dei suoi ghiacci, sta restituendo molti resti della sua storia. I paesaggi sono incantevoli, molto apprezzati da escursionisti e sciatori.



GHIACCIAIO PASTERZE – AUSTRIA – Si trova nel Parco Naturale degli Alti Tauri, ai piedi del Grossglockner, la montagna più alta del massiccio omonimo. Il ghiacciaio misura circa 8 chilometri di lunghezza ed è il più esteso dell'Austria e delle Alpi Orientali. Nel 1856 fu visitato anche dall'imperatrice Sissi insieme al marito, l'imperatore Francesco Giuseppe d'Austria.



SPITSBERGEN - NORVEGIA - Spitsbergen è l’isola più estesa dell'arcipelago delle Svalbard, nel Mar Glaciale Artico. L'arcipelago rappresenta la parte più a Nord della Norvegia e la terra abitata più settentrionale del pianeta. Il ghiaccio, naturalmente, la fa da padrone per la maggior parte dell’anno.



JOKULSARLON - ISLANDA - E’ il più grande lago di origine glaciale dell'Islanda: si è formato con il parziale scioglimento del ghiacciaio Vatnajökull tra il 1934 e il 1935; dal 1975 è passato dai 7,9 km² agli attuali 18 km² di superficie. Il ghiacciaio Vatnajökull, invece, con i suoi 8.100 chilometri quadrati, è il più grande d'Europa per volume e il secondo per estensione.



SCORESBY SUND – GROENLANDIA – Con i suoi 360 chilometri di lunghezza è il fiordo più grande della Terra. Si trova nella Groenlandia orientale ed è un luogo gelido e dominato dal ghiaccio. Al largo del fiordo è molto frequente imbattersi in grandi iceberg dalle forme molto spettacolari.



GHIACCIAIO MENDENHALL - ALASKA – Si trova nella valle omonima, nella zona sud-orientale dello stato statunitense, a circa 19 km dal centro di Juneau, capitale dell'Alaska. E' uno dei ghiacciai più spettacolari del mondo per i suoi colori e la sua forma.



ANTARTIDE – E’ la regione della Terra che circonda il Polo Sud: il 98% del suo territorio è coperto da ghiacci il cui spessore medio è di 1600 metri. Insomma, siamo nel luogo più freddo e inospitale del pianeta, dove le formazioni di ghiaccio hanno spesso forme inconsuete e spettacolari.



GHIACCIAO GREY - CILE – E’ situato nella Patagonia meridionale, a vest della Cordigliera del Paine. Si estende verso sud verso il lago omonimo nel Parco nazionale Torres del Paine e fa parte del Campo de Hielo Sur, che in italiano significa "Campo di ghiaccio sud".



GHIACCIAIO FRANZ JOSEF – NUOVA ZELANDA – E’ situato sulla costa occidentale dell’Isola del Sud, nel Westland National Park. Misura 12 chilometri di lunghezza e, insieme al ghiacciaio Fox, 20 chilometri più a sud, è l'unico che scende dalle montagne fino a meno di 300 metri sul livello del mare, in mezzo alla vegetazione della foresta pluviale temperata.