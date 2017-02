Cartoline dai laghi più belli del mondo

I laghi più belli del mondo 1 di 10 Istockphoto Istockphoto I laghi più belli del mondo LAGO DI GARDA - ITALIA 2 di 10 Istockphoto Istockphoto I laghi più belli del mondo LAGO DEI QUATTRO CANTONI – SVIZZERA 3 di 10 Istockphoto Istockphoto I laghi più belli del mondo LAGO BAIKAL, SIBERIA 4 di 10 Istockphoto Istockphoto I laghi più belli del mondo LAGO DEI CINQUE FIORI, CINA 5 di 10 Istockphoto Istockphoto I laghi più belli del mondo LAGO RETBA, SENEGAL – E’ noto anche con il nome di Lago Rosa 6 di 10 Istockphoto Istockphoto I laghi più belli del mondo LAGO POWELL, ARIZONA - USA 7 di 10 Istockphoto Istockphoto I laghi più belli del mondo LAGO TITICACA - PERU E BOLIVIA 8 di 10 Istockphoto Istockphoto I laghi più belli del mondo LAGO ATITLAN – GUATEMALA 9 di 10 Istockphoto Istockphoto I laghi più belli del mondo LAGO PEHOE, CILE 10 di 10 Istockphoto Istockphoto I laghi più belli del mondo DOVE LAKE - TASMANIA - AUSTRALIA leggi dopo slideshow ingrandisci

LAGO DI GARDA - ITALIA - E' il maggior lago di casa nostra. con una superficie di circa 370 chilometri quadrati. Chiamato anche Benaco, bagna tre regioni (la Lombardia, il Veneto e il Trentino Alto Adige). Presenta panorami molto diversi: la sua parte più settentrionale è stretta e circondata da montagne, con scorci che ricordano quelli di un fiordo norvegese, mentre la parte a sud è più larga e con dolci scenari collinari.



LAGO DEI QUATTRO CANTONI – SVIZZERA – E’ conosciuto anche come Lago di Lucerna ed è chiamato così perché bagna i cantoni di Uri, Svitto, Untervaldo e Canton Lucerna. Lo specchio d’acqua è circondato da alte montagne che si alzano bruscamente dalla costa, in uno scenario molto suggestivo.



LAGO BAIKAL, SIBERIA - Situato nella Siberia meridionale, dal 1996 gode della tutela dell'UNESCO come patrimonio dell'umanità Fa anche parte della lista delle Sette meraviglie della Russia. E’ stato generato da una frattura della crosta terrestre dovuta a movimenti tettonici; raggiunge i 1.642 metri di profondità, la maggiore al mondo.



LAGO DEI CINQUE FIORI, CINA – E’ uno dei laghi più celebri del Parco Nazionale dello Jiuzhaigou in Cina, sull’altopiano tibetano. La sua bellezza è incomparabile grazie soprattutto alle sue acque di limpidezza eccezionale, con colori che variano fra il verde, il blu e il turchese.



LAGO RETBA, SENEGAL – E’ noto anche con il nome di Lago Rosa, dalla sua intensa e curiosa colorazione, causata dalla presenza di una alga che rilascia un pigmento rosso: la sfumatura rosa dell’acqua, caratterizzate da un elevato tasso salino, è particolarmente evidente durante la stagione secca. Si trova a nord della penisola del Senegal, a nord est di Dakar.



LAGO POWELL, ARIZONA – E’ uno specchio d’acqua artificiale, nato dalla costruzione di una diga nel Glen Canyon. Offre uno spettacolo di grande impatto, tra i pinnacoli rossi che costituiscono i canyon.



LAGO TITICACA - PERU E BOLIVIA - È il lago navigabile alla maggiore altitudine al mondo (3.812 m sopra il livello del mare). Il suo nome deriva probabilmente derivi dalle parole Titi ovvero gatto o puma e kaka, cioè pietra: significherebbe quindi puma di pietra. In effetti, visto dall'alto il lago ha una forma che ricorda la sagoma di un puma che caccia una viscaccia, un roditore simile al cincillà. .

.

LAKE ATITLAN – GUATEMALA - Questo lago, considerato uno dei più belli del mondo, occupa un'antica caldera vulcanica e, in effetti, si è formato dopo una gigantesca eruzione verificatasi oltre 80mila anni fa. E' circondato da un grande Parco nazionale ed è una importante attrazione turistica.

.

LAGO PEHOE, CILE – E’ situato in una posizione remota e richiede un viaggio piuttosto avventuroso, ma la sua bellezza ricompensa degli sforzi fatti per raggiungerlo. Si trova nel Cile meridionale, al confine con l'Argentina, nel parco nazionale Torres del Paine, a circa 150 km da Puerto Natales. Le sue rive sono coperte di lavanda ed è circondato da imponenti montagne. .

.

DOVE LAKE - TASMANIA - AUSTRALIA - Il lago è situato all'interno del parco nazionale di St. Clair Cradle Mountain-Lake, vicino a Cradle Mountain. E' una importante attrazione turistica ed è circondato da sentieri escursionistici molto ben attrezzati. In questa regione vive ancora il famigerato Diavolo della Tasmania, un marsupiale carnivoro un tempo diffuso in tutta l'Australia e oggi quasi estinto.