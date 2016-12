9 febbraio 2015 Carnevale: Panama fa concorrenza a Rio de Janeiro Dal 13 al 17 febbraio cinque giorni di festa senza interruzioni nel paese del Canale, tra Atlantico e Pacifico. La Sepoltura della sardina Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - Un paese sempre più frequentato dal turismo internazionale per il clima, le bellezze naturali, ricco di tradizioni secolari come il Carnevale che qui, dal 13 al 18 febbraio, ritorna al suo primitivo significato di temporanea sospensione delle regole.

La gioia, la trasgressione, il travestimento sono le parole chiave del Carnevale di Panama, la nazione centroamericana attraversata dal Canale che collega l’Oceano Pacifico e quello Atlantico. Gli eventi inizieranno il 13 febbraio, con l’incoronazione della Regina del Carnevale, la più bella, affascinante e sexy tra tutte le rappresentanti dei quartieri della città, e termineranno il 18 febbraio con il tradizionale "Entierro de la sardina", ovvero “La Sepoltura della Sardina”, cerimonia che nei paesi di lingua spagnola sancisce la fine del Carnevale: tanto antica e sentita da essere stata immortalata da Goya in uno dei suoi quadri più famosi.



Una nazione in festa – Il Carnevale, tanto animato da far concorrenza a quello di Rio, è così sentito che coinvolge l’intera popolazione e la preparazione per l’edizione del 2015 dura in pratica dalla fine dell’edizione passata. Fantasiosi carri allegorici, sfilate di miss, costumi sfavillanti in oltre 2.000 eventi che si rincorrono e si accavallano senza sosta nella sola capitale, Panama. Ma concerti, sfilate ed eventi, nel quadro di una festa più legata alle tradizioni ma egualmente scatenata, si svolgono a Las Tablas e Villa los Santos nella Provincia di Los Santos e nelle città di Ocú e Chitré, nella Provincia di Herrera.



Getti d’acqua per smorzare i bollori– I quattro giorni che precedono il Mercoledi delle Ceneri sono il trionfo della musica caraibica, di rullii di tamburi,di lanci di confetti e feste sfrenate che durano tutta la notte tanto che le “mojaderas”, ovvero i potenti getti d’acqua sparati sulla folla da camion cisterna per rinfrescare i bollori eccessivi, fanno ormai parte della tradizione.



Turismo in crescita – Il Carnevale è un’occasione d’oro per visitare Panama, un piccolo e affascinante paese dove è sempre estate, che ha visto aumentare significativamente il numero di turisti negli ultimi anni, tanto che nel 2014 ha sfiorato il milione di presenze.



Per informazioni: www.visitpanama.com