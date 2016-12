Caraibi da sogno e paesaggi da Jurassic Park

La Repubblica Dominicana , che occupa insieme ad Haiti metà della grande isola di Hispaniola nei Caraibi è famosa per il suo clima mite tutto l'anno, per la vegetazione rigogliosa, per la vivacità delle sue tradizioni musicali, ma soprattutto per le sue spiagge che sono considerate tra le più belle del mondo: l'ideale per una pausa dall'inverno europeo.

L'amore per il caldo e il sole può portare facilmente ai Caraibi: e la penisola di Samanà in Repubblica Dominicana è un vero paradiso naturale nel nord est dell'isola, che si prepara ad una stagione ricca di novità, dal passaggio delle balene alle numerose attrazioni naturalistiche e a nuove aperture alberghiere.



Il santuario delle balene - Da metà gennaio a metà marzo ha il via l'affascinante spettacolo delle cosiddette balene con la gobba nel Santuario delle Megattere dove centinaia di questi giganteschi mammiferi vengono a riprodursi regalando ai visitatori un'esperienza unica. Samaná è considerata infatti uno dei migliori posti al mondo per il whale watching, e sono moltissimi i turisti che arrivano fin qui per ammirare questi enormi mammiferi marini. Punta Balandra, sulla strada che va dalla città di Samaná a Las Galeras, ha un punto di vista privilegiato perché permette di avvistarle senza dover prendere una barca.



Natura primordiale - La penisola costituisce inoltre uno dei tratti di costa più variegati e affascinanti del Paese, punteggiata da parchi naturali, lagune e cascate. Nella baia di grande interesse è il parco naturale de Los Haitises che ospita mangrovie, grotte ornate da disegni rupestri precolombiani, una ricca foresta tropicale con piscine naturali e cascate. Un miracolo naturale con isolotti e grotte (una ha fatto da sfondo al film Jurassic Park) dove è facile imbattersi in rarissimi esemplari di maestosi o coloratissimi volatili.



Escursioni da brivido e notti glamour - Un'altra escursione da non perdere è quella presso il Salto del Limòn, una cascata alta più di trenta metri, raggiungibile attraverso un avventuroso itinerario in montagna a piedi o a cavallo. E ancora la cittadina di Las Terrenas, con splendide spiagge di sabbia dorata e una vivace vita notturna con la presenza di numerosi ristoranti e locali. Non mancano in questo periodo nuovi alberghi only adults. E il paradiso di Samanà a dicembre è raggiungibile più facilmente grazie al nuovo volo dall'Italia operato da Neos Air, in collaborazione con il tour operator Francorosso-Alpitour dal 21 dicembre.



Maggiori informazioni: www.godominicanrepublic.com



Informazioni metereologiche in tempo reale: www.meteo.it