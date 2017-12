Capsule hotel: il giusto riposo aspettando l’aereo

Anche in pochi di metri quadri infatti, è possibile riposare senza rinunciare al comfort e alla privacy. In alcuni aeroporti, come segnala Skyscanner, sono stati creati degli angoli di puro relax per i passeggeri in transito o per tutti quei viaggiatori che vogliono approfittare di un lungo scalo per ritrovare la calma persa a correre tra un gate e l'altro, oppure per chi si trova bloccato in aeroporto per ritardi o cancellazioni dei voli e cerca un angolo di pace.



1.Benbo - Napoli-Capodichino - È stato inaugurato l'11 gennaio 2017 all'Aeroporto Internazionale Napoli-Capodichino e da quel giorno non ha smesso di accogliere i passeggeri in transito da mezzo mondo. Si chiama BenBo, acronimo di Bed&Boarding, e vi aspetta in una delle sue micro stanze quattro metri per quattro dotate di letto, work-station e bagno privato con doccia. La reception è aperta h24, si può pagare direttamente in loco, ma prenotare anche tramite web o app.



2.9H - Narita International Airport, Tokyo - Sette ore per dormire (stay), un'ora per riposare (nap) e un'altra per fare una bella doccia (shower). Al 9H(ninehours) del Narita International Airport di Tokyo c'è tempo far tutto, anche per rilassarsi 60 minuti prima di ripartire per un lungo viaggio. Dormire in aeroporto non è stato mai così avanguardistico: infatti questo strepitoso capsule hotel giapponese è costituito da piccoli loculi minimal degni di un passeggero del futuro, che avrà la possibilità di indossare un pigiama 9H style che strizza l'occhio al design nipponico.



3.Capsule By Container Hotel - Kuala Lumpur International Airport - Mai dormito in un container? Potrete avere la possibilità di farlo all'interno del Kuala Lumpur International Airport, dove si trova il Capsule by Container Hotel, una struttura organizzata in piccoli container dove si trovano 120 capsule (anche female-only) in legno e acciaio per sogni industriali, un Capsule Bar per brindisi speciali e un foyer per incontri a tu per tu con l'arte: questo luogo si trasforma in spazio creativo con l'esposizione di opere innovative di artisti contemporanei malesi.



4. Napcab - Munich Airport, Monaco di Baviera - Questo capsule hotel lo incontrate in Germania, negli aeroporti di Monaco di Baviera e Berlin-Tegel. All'interno della capsula troverete il letto, un piano lavoro, iPod dock, inoltre tanti servizi utili come l'accesso a internet, le informazioni aeroportuali e la sveglia: la tariffa è oraria e si può restare fino a 12 ore.



5. Zzzleepandgo - Milano Malpensa, Orio al Serio - Il concept è geniale tanto quanto il suo nome: dormi e parti. Zzzleepandgo offre la possibilità di rigenerarsi per una manciata di ore all'interno di una micro stanza fornita di ogni comfort: dal wi-fi alle prese 220v e USB, passando per il letto e lo schermo sempre aggiornato sullo stato dei voli. Questo italianissimo capsule hotel si trova negli aeroporti di Milano Malpensa e Bergamo Orio al Serio, e permette di riposare tra un transito e l'altro, tra un ritardo e l'altro.



6. Snooze Cube - Dubai International Airport - Di fronte al Gate D7 del Terminal 1 del Dubai International Airport si trova un angolo di paradiso - per passeggeri in transito – chiamato Snooze Cube. Avere un volo ritardato o cancellato non è mai stato così dolce, visto che in questo capsule hotel ci si riappacifica col mondo. Nelle sue micro stanze ci si rilassa sul letto puntando lo sguardo su "finestre" che raffigurano paesaggi presi in prestito dai paesi più spettacolari del mondo.



7. Yotel Air - Charles de Gaulle, Parigi - Wi-fi, oltre 30 canali tv, smart bed e tutti gli agi di un vero luxury hotel, ma a due passi dal gate. Ecco gli agi offerti dal neonato Yotel Air del Charles de Gaulle Airport di Parigi (Terminal 2E), inaugurato a novembre 2016. Gli arredi colorati vi sorprenderanno come anche la preziosa Club Lounge. Premium Cabins da 75 euro.



8. Gosleep - Helsinki-Vantaa Airport - Quello che sembra un simpatico guscio di noce altro non è che un pratico letto da aeroporto, dove rilassarsi tra un transito e l'altro. Ispirato alla poltrona allungabile della business class, il pod della GoSleepgarantisce il riposo senza rinunciare alla privacy di una camera d'albergo.



9. Minute Suites - Philadelphia International Airport - Per riposare in un Minute Suites dovete volare negli States, al Philadelphia International Airport, oppure all'Hartsfield-Jackson di Atlanta o al Dallas-Fort Worth. Insomma, se avrete la necessità di riposare tra un transito e l'altro saprete come fare. Non si tratta di un vero e proprio capsule hotel, perché le sue stanze sono più ampie con un sofa che si trasforma in comodo letto e un desk per lavorare, con tanto di wi-fi gratis e tv satellitare, ma di un retreat (rifugio), soprattutto per viaggiatori d'affari.



10. Sleepbox - Sheremetyevo Airport, Mosca - Si chiama Sleepbox, per gli amici "scatola delle sorprese. In pochissimi metri quadri si trova tutto il necessario per un relax stile hotel: dal letto alla scrivania, minimal e chic. Al momento non è attivo nessun Sleepbox, ma questo grandioso progetto verrà lanciato a breve in tanti aeroporti americani, degli Emirati ed europei.