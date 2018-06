Capolavori d’acqua: 10 strepitose cascate da tutto il mondo

Capolavori d’acqua: 10 strepitose cascate Salto Angel - Venezuela Istockphoto 1 di 10 Cascate Del Niagara – Usa-Canada Istockphoto 2 di 10 Cascate dell´Iguazù – Brasile-Argentina Istockphoto 3 di 10 Salto Kukenan – Venezuela Istockphoto 4 di 10 Cascate Vittoria – Zambia Istockphoto 5 di 10 Cascate Jog – India Istockphoto 6 di 10 Cascata di Nachi – Giappone Istockphoto 7 di 10 Cascata Dettifoss – Islanda Istockphoto 8 di 10 Kjelfossen - Norvegia Istockphoto 9 di 10 Cascate del Serio – Italia Istockphoto 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

SALTO ANGEL - VENEZUELA - E' la cascata più alta del mondo: un salto di 979 e 807 metri di caduta. Si trova lungo il corso del torrente Carrao e “atterra" sull’altopiano chiamato Auya-Tepui, ovvero la “montagna del dio del male”.



CASCATE DEL NIAGARA – USA-CANADA – Sono probabilmente le più famose del mondo, rese celebri anche da un famoso film del 1953 con Marilyn Monroe. Non sono altissime: “solo” 52 metri di salto, ma il loro fronte è tra i più vasti del pianeta.



CASCATE DELL´IGUAZÙ – BRASILE-ARGENTINA – Al confine tra i due stati sud-americani, sono considerate le più belle cascate del mondo. Sono costituite da un sistema di ben 275 salti, con altezze fino a 70 metri, all’interno di una gola spettacolare.



SALTO KUKENAN – VENEZUELA - Una grandiosa cascata della lunghezza di 670 metri in un unico salto. ed è considerata la seconda più alta della Terra, dopo il salto Angel. Si infrange giungendo alla base della regione del Kukenan.



e CASCATE VITTORIA – ZAMBIA – Le popolazioni locali le chiamano "il fumo che tuona": hanno un’altezza di circa 128 metri di altezza, ma nei primi mesi dell’anno, al termine della stagione delle piogge la nebbia generata dalla cascata si alza fino ai mille metri, nascondendo lo spettacolo alla vista.



CASCATE JOG – INDIA – Sono formate dal fiume Sharavati in India e hanno un’altezza di 829 metri. Sono tra le più grandi dell’Asia e diventano particolarmente spettacolari da agosto a ottobre, mesi in cui sono particolarmente ricche di acqua.



CASCATA DI NACHI – GIAPPONE – E’ il salto d’acqua con il maggior dislivello in Giappone: 133 metri di altezza e 13 di larghezza. Si trova nella valle omonima, immersa in una natura spettacolare: a poca distanza è situato il santuario Hirou-jinja. La stessa cascata è considerata sacra e ricevere i suoi spruzzi è ritenuto un segno di buon augurio e di lunga vita.



CASCATA DETTIFOSS – ISLANDA - E’ la maggiore d’Europa: il suo nome significa “Acqua che rovina” e ben descrive l’impeto con cui l’acqua del fiume Jökulsá á Fjöllum si getta nella gola sottostante.



KJELFOSSEN - NORVEGIA - Questa cascata, tra le più alte d'Europa, raggiunge un dislivello complessivo di circa 705 m, suddiviso in diversi salti, ma la sua altezza totale non è mai stata calcolata accuratamente.



CASCATE DEL SERIO – ITALIA – Con i loro 315 metri di altezza in un triplice salto, sono le più alte d’Italia e le seconde in Europa, Si trovano in Valseriana, in provincia di Bergamo: la leggenda vuole che nacquero dalle lacrime di una giovane, imprigionata per gelosia da una nobildonna che si era invaghita del pastore fidanzato con la ragazza. Le cascate sono visibili solo in alcuni giorni ogni anno.