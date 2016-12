Capodanno: Paese che vai, usanza che trovi

L'HAVANA - Benvenuto al Nuovo Anno in Cadillac vintage - Quest'anno l'Havana si posiziona tra le prime città al mondo come luogo migliore per festeggiare il Capodanno. Questo dipende in parte dalla politica di distensione tra Cuba e gli Stati Uniti e segna l'inizio di una nuova era. La città attrae per il suo fascino senza tempo e merita sicuramente una visita: Capodanno è il periodo giusto per assistere a uno dei leggendari spettacoli delle bellissime ballerine di salsa che indossano abiti colorati. Una tappa obbligata è senza dubbio il Tropicana Club che, oltre a un club dove ballare la salsa, è anche uno dei cabaret più famosi del mondo. Dopo lo spettacolo, i locali e i bar dei dintorni sono l'ideale per fare festa tutta la notte. Dopo non resta che saltare su una Cadilac d'epoca e percorrere Malecon Boulevard e godersi l'arrivo del nuovo anno lungo la costa.



MADRID - Feliz Año Nuevo in biancheria intima rossa - Per festeggiare il Capodanno, Barcellona è la destinazione più gettonata dell'Europa meridionale. Un'alternativa interessante è Madrid: con il suo mix di fascino storico e locali alla moda attira le persone più festaiole provenienti da tutto il mondo. A mezzanotte, piazza Puerta del Sol, nel centro di Madrid, è il cuore delle celebrazioni. Mezza città si riunisce qui per accogliere il Nuovo Anno. Chi vuole festeggiare proprio come gli spagnoli, deve tenere a mente un piccolo consiglio: indossate biancheria intima rossa – un vero portafortuna per l'anno nuovo.



REYKJAVIK, ISLANDA - Fuochi d'artificio e aurora boreale in smoking - A Reykjavik si può trascorrere un Capodanno davvero insolito; la capitale dell'Islanda sta diventando sempre più popolare e offre moltissime feste a cui partecipare. Nei parchi nazionali Þingvellir und Vatnajökull ci si può godere lo spettacolo di magnifici fuochi d'artificio e dell'aurora boreale. Poi niente di meglio che una cena elegante per Capodanno, basta assicurarsi di prenotare un tavolo in anticipo e ricordarsi che potrebbe essere richiesto lo smoking a seconda del ristorante scelto. Se si preferisce un'atmosfera più informale e rilassata, diversi pub in città offrono musica dal vivo.



MARRAKECH – Un Capodanno da Mille e una notte - Festeggiare il Capodanno in Oriente ha un fascino speciale e Marrakech offre tantissimi ottimi ristoranti e locali per una perfetta notte di Capodanno. E' l'atmosfera a rendere Marrakech diversa da tutte le altre mete: sorseggiare un tè alla menta mentre il sole tramonta sulla Città Rosa, godersi il relax di un hammam prima dei festeggiamenti di Fine Anno, aspettare la mezzanotte mangiando ottimo cous cous in uno dei chioschi che rendono unica la Piazza Jemaâ El Fna, patrimonio UNESCO dal 2001. Anche un viaggio nel deserto può rendere questa esperienza unica. Chi ha bisogno di fuochi d'artificio quando si possono avere le stelle?



RIGA – Tipiche gare a chi beve di più e travestimenti da animali - Se si amano le tradizioni divertenti, Riga è il posto che fa per voi! La capitale lettone è ricca di costumi e tradizioni per Capodanno. Ravanelli, mele e costine di maiale sono un cult in questo giorno. A Capodanno, i piatti che vengono serviti sono pensati per portare buona fortuna per il nuovo anno: le mele sono simbolo di bellezza, il ravanello è ottimo per la salute e le costine di maiale auspicano forza e felicità. Meno profondo, ma più divertente, è un gioco tradizionale in cui una persona deve saltare intorno a un tavolo su una gamba sola, tenendo in mano un bicchiere di birra senza farlo scivolare. Oppure travestirsi da animali: dopo cena, molti vanno lungo la costa dell'11 Novembre Krastmala dove a mezzanotte si assiste a uno degli spettacoli di fuochi d'artificio più belli del mondo.



www.wimdu.it